Llevan más de 5 años con fuga de agua negra

Ciudad Juárez- Pese a que ya llevan más de 5 años, las fugas de agua residual entre las calles Carhue y Tezozomoc de la colonia Águilas de Zaragoza no han sido resueltas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), indicaron vecinos del sector.

Malos olores e incluso pavimento hundido que adoptó la forma de los riachuelos de aguas negras, han mermado la calidad de vida de los habitantes de la zona al grado de que los padres han optado por no dejar que sus niños jueguen fuera por temor a que se enfermen.

“Y eso que no han visto cuando llueve, estas calles se ponen muy feas. No se puede ni salir ni entrar. Nosotros tenemos cinco años ya aquí. Nada más vienen, y hacen como que arreglan, y al día siguiente está aquí otra vez este marranero. No hacen bien el trabajo. Nada más vienen en elecciones a decirnos pero luego no nos arreglan ni las calles ni nada”, dijo Azucena Berumen, vecina afectada.

Asimismo, Jorge Luis García, quien también es habitante del sector, comentó que “la gente ya está cansada de reportar las fugas sin que se haga algo (…) Ya no dejo salir a los niños. Nada más salen a oler la hediondez. Los niños (de la cuadra) son como 30. Allá los tengo a todos jugando videojuegos. Hasta los vecinitos se van ‘paallá’ ‘pala casa’.

A su vez, José Cano, quien es trailero y se dio un tiempo para visitar ayer a su madre, quien reside en la colonia, dijo que tuvo que estacionar su automóvil del otro lado de la vialidad –lejos de los hoyancos– para poder acceder a la vivienda.

“Con este charquero los carros que pasan avientan toda el agua (para el patio frontal de la casa) y luego con estos hoyos uno ni puede pasar. Si se fijan yo pongo allá el carro porque no puedo ponerlo aquí porque están los hoyos. No pasa el carro, se atasca. Los niños (que tienen en la casa) no salen. Les tenemos aquí prohibido porque está muy peligroso con el agua y todo”, comentó.

Asimismo, el residente agregó que han ocurrido incluso accidentes viales en la zona como el de –recordó– un hombre que derrapó en su motocicleta en compañía de su pequeña hija.

Ante lo anterior, los vecinos del sector solicitaron a la JMAS que acuda a resolver la fuga de agua residual, misma que abarca aún más vialidades aledañas a las referidas.





[email protected]