Llevan a la Morelos servicios de salud

Ciudad Juárez.- Un derrame cerebral ocasionó que Abelardo Astorga Díaz, de 67 años, quedara postrado en cama desde hace 16 años, situación que se agudizó para su familia, pues el hombre no cuenta con seguro médico.

Mayra Cristina Astorga Nava vive en la calle Cantera de la colonia Morelos y es quien cuida a su padre desde hace nueve años, luego de que dejara de caminar.

Como Abelardo, otras personas que necesitan asistencia médica por enfermedades graves fueron atendidas ayer con el programa “Médico a tu Puerta”, que ofrece de manera gratuita la Dirección de Centros Comunitarios del Municipio, que ha atendido de enero a marzo de este año a 22 mil 752 personas.

Mayra trabaja dando clases de globoflexia con un costo de 50 pesos por sesión, por lo que sus ingresos dependen de las personas que acuden al taller.

La entrevistada dijo que sólo cuenta con el apoyo económico de su esposo y con la ayuda de sus hijos, y por las tardes la auxilian con el cuidado de su padre.

De gran utilidad

“Tiene tres hijas más, pero prácticamente no me ayudan; a mí me sirvió mucho que llegara esta brigada porque vendrá un médico cada mes a revisar a mi papá”, manifestó Mayra.

La doctora Gabriela Cisneros, coordinadora del área médica de los Centros Comunitarios, explicó que las vertientes con las que se trabajan en los centros comunitarios son a través de las brigadas especializadas o brigadas integrales de salud, que pueden ser mediante una petición de comité de vecinos, como la que se realizó ayer en la colonia Morelos, las brigadas que convoca el Gobierno municipal, o cruzadas en las que se interactúa con otras dependencias.

Atención integral

Se ofrecieron consultas médicas, dentales, exámenes de la vista, donación de lentes, corte de cabello y aplicación en uñas de gelish.

Otros servicios son Papanicolaou, ultrasonidos para embarazadas, psicología y nutrición.

