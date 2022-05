Llevan 3 meses con desabasto de agua

Ciudad Juárez.— Vecinos del fraccionamiento Horizontes del Sur señalaron que tienen casi tres meses con desabasto de agua, pero que a pesar de los múltiples reportes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), sólo les indican que es un problema en los pozos.

Mencionaron que no cuentan con el suministro durante el día y las pocas horas que lo tienen durante la noche, la presión es muy baja.

PUBLICIDAD

“Tenemos casi tres meses ya que todo el día no sale agua, no nos podemos bañar, sólo muy temprano a veces sale poquita, pero no se pueden ni lavar los trastes, ya había pasado eso el año pasado y lo arreglaron, pero ahora tenemos el mismo problema, dicen que tal vez son los pozos”, dijo Stephanie Soto, una de las afectadas.

Indicaron que esta situación ocurre en las viviendas que se encuentran en las calles Arquitectos y Francisco González Bocanegra, entre otras.

Aproximadamente a las 2:00 de la tarde, mostraron que al abrir las llaves totalmente salen sólo unas gotas, por lo que señalaron que durante la temporada de calor no pueden usar los aires evaporativos para mitigar las altas temperaturas.

“Marqué y me dicen que es un pozo, que es en general pero eso dicen siempre, que ya para eso no me pueden dar folio porque dicen que ya lo están reparando”, dijo Alejandro Hernández, otro de los quejosos.

“Yo intenté hacer número de reporte y te dicen que no te lo pueden dar que porque es una falla supuestamente de un pozo que se está arreglando, pero ya una vez había pasado y decían lo mismo y luego lo arreglaron un tiempo, y ahora otra vez, pero más bien como que ya lo dejaron así porque ya es mucho, no hay agua de plano”, agregó Jesús González, otro de los vecinos del lugar.

Daniel Valles, vocero de la JMAS en Juárez, atribuyó el problema al uso de los aires evaporativos, lo que hace que se baje la presión; sin embargo, los afectados aseguran que el problema inició cuando aún no era temporada de calor.

“Son 400 mil aires que se prendieron de un momento a otro y esto ocasionó que se baje más la presión en algunas zonas que en otras, se le ha estado dando mantenimiento a algunos pozos, eso sí es cierto, y esto provoca que los pozos se tengan que detener para poderles dar el mantenimiento”, mencionó.

El funcionario explicó que el mantenimiento dura en promedio 24 a 36 horas y eso es lo que origina que no haya suministro.

“Tuvimos la vandalización de un pozo al sur, que es donde está Horizontes, y eso ocasionó que se tuviera que detener alrededor de 72 horas, y eso ocasionó ahí o en algunas colonias del sur que hubiera una baja de presión o ausencia total. Sin embargo, esto ya fue reparado y toma un poco de tiempo el que la presión se restaure a lo que debe de ser en el verano, cuando todo mundo está pidiendo agua”, añadió.

Dijo que la JMAS realiza la instalación de variadores de presión, de los que ya se lleva un avance de 24 de 36 en los diferentes pozos, para que la presión se mantenga estable durante las 24 horas.