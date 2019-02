Llevan 15 días sin luz en la Galeana

Ciudad Juárez— Desde hace 15 días vecinos de la colonia Galeana se quedaron sin energía eléctrica.

Son alrededor de 14 cuadras las que han permanecido sin luz.

Desde el cruce de las calles Ayutla y Teloloapan hasta la avenida Carlos Amaya se suscitó el problema.

De acuerdo con los habitantes de esa colonia, la luz se va desde las 10 de la mañana y regresa hasta las 8 de la noche.

Las quejas quedaron asentadas en los números de reporte C0403708001, C040370489, C0403705543 y C0403706981, dijeron los afectados.

Los vecinos han reportado en cuatro ocasiones el problema a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y aunque han acudido a verificar, aún están sin el suministro eléctrico.

Lourdes Mendoza, quien reside en la calle Huitzuco, ha tenido que usar velas por las noches y las madrugadas para poder realizar las labores básicas en el hogar.

“No es justo que vengan y no resuelvan, se nos van a descomponer los aparatos; ya ni mandado compro para que no se me eche a perder”, lamentó Mendoza.





Se quejan de descompostura en aparatos eléctricos

Por su parte, Alfonso comentó que desde hace dos semanas la luz se fue durante nueve horas, pero desde hace 10 días es normal que estén sin luz continuamente.

Agregó que desconectó todas las extensiones para evitar que se descompongan los aparatos eléctricos; sin embargo, ya uno de los televisores dejó de funcionar.

En la calle Ayutla ya se encontraba una cuadrilla de la CFE realizando las labores de restablecimiento de la energía eléctrica.

Irene García, quien vive en esa calle, comentó que desconoce el motivo por el cual está fallando la electricidad, por lo que decidió no comprar alimentos debido a la preocupación que tiene de que los alimentos se echen a perder, como una forma de precaución si el problema continúa.

Hasta el cierre de esta edición no se logró obtener una versión sobre la falta de suministro eléctrico con el vocero de la CFE, Víctor Barba, ni con el superintendente, Juan Carlos Rueda.





