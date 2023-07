Lleva sus letras al podio… y a Europa

Ciudad Juárez.- Una maestra de telesecundaria y autora local triunfó en un concurso de literatura realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el cual es denominado “Voces al Sol”, con el libro titulado “El Oficio de los Muertos”, el cual será presentado en Europa.

Nacida en Delicias, Chihuahua y con su trabajo enraizado en Ciudad Juárez, Ana Torres Licón expondrá poesía chihuahuense de manera internacional en la ciudad de Barcelona, España, esto durante el próximo mes de agosto.

PUBLICIDAD

Además de haber publicado cuatro libros y participado en distintas antologías, Licón Torres mantiene a sus alumnos cercanos al hábito de la lectura de temas relacionados con Ciudad Juárez, ya que su objetivo es poder generarles el sentimiento de pertenencia a la frontera.

“Busco literatura infantil y juvenil contextualizada, tal como una colección infantil editada por la UACJ, la tengo y se las proporciono para que la lean pues siempre estoy buscando material para poderles repartir; me apoyo mucho con la universidad con textos que hagan referencia a esta ciudad para que ellos puedan adquirir una identidad, ya que es lo que hace falta”, dijo Torres.

Considera que las condiciones geográficas y socioculturales de esta urbe la convierten en una ciudad de paso, donde pocas ocasiones se forma una identidad juarense.

“Nadie ama lo que no conoce, por eso a través de la literatura yo realizo esta búsqueda para que los alumnos como adolescentes configuren una identidad y una personalidad propia de manera positiva referente al contexto en el que viven”, señaló.

La falta de agua, fallas en el servicio eléctrico y carencias económicas son parte de la realidad de los alumnos de la Telesecundaria Tarahumara, la cual está ubicada en la zona del mismo nombre, donde Torres Licón presta sus servicios.

Debido a esto, considera que parte de su misión es lograr que pese a lo agreste de la zona, los jóvenes puedan tener una visión amplia y distinta, con la certeza de que las cosas se pueden cambiar a través de la literatura.

El compromiso con su labor condujo a la maestra a inscribir a sus alumnos en el concurso literario de “El Quijote”, donde uno de sus participantes obtuvo el primer lugar a nivel zona.

“Me interesa mucho que mis alumnos lean, pues la lectura es la base para la escritura; no se puede escribir sin leer, son actividades paralelas y a través de esta dialéctica entre las dos, busco impulsar que mis alumnos se acerquen a cualquier manifestación artística”, dijo.

“Me llama esta tierra y me llama el desierto; es parecido a Delicias, la cual era una ciudad de “desmonte” y básicamente es ese el paralelismo entre estas dos ciudades, por eso siento que fui de un desierto a otro desierto y en Juárez yo me siento acogida y bienvenida, por eso yo ya me considero juarense”, puntualizó.

mtorres@redaccion.diario.com.mx