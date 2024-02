Lleva Médico a Tu Puerta atención a 200 vulnerables

Ciudad Juárez.- Con más de 60 años de matrimonio, María Gabriela Perea de Martínez atiende y cuida a su esposo el señor Víctor Martínez Benavidez, quien a sus 88 años de edad y debido a varios padecimientos médicos se encuentra postrado en cama.

Ella es una de las beneficiarias del programa Médico a Tu Puerta que puso en marcha el Gobierno municipal, el cual atendió durante el 2023 a más de mil 200 pacientes y en este momento da consultas a cerca de 200 personas en estado de postración.

La mujer comenta que han sido tiempos complicados para ellos como adultos mayores, pues viven solos en una vivienda de la colonia Paso del Norte y carecen de recursos económicos para contar con un servicio de enfermería que pueda hacer curaciones y ayudarla en el cuidado de su esposo.

Destacó que el cuidado y atención a la salud de su marido ha sido posible gracias al programa del Gobierno Municipal de Médico a tu Puerta, con el que reciben atención médica y la curación de heridas para su pareja de forma gratuita.

“En los años que tengo de vida, nunca había visto este trabajo y qué bueno que se han animado a llevarlo a cabo, porque como dice el doctor, yo no me tengo que preocupar de que no van a venir, porque es seguro que van a venir a ayudarme”, expresó.

El coordinador médico de la Dirección General de Centros Comunitarios, Héctor Lara Martínez, explicó que Víctor Martínez Benavidez tiene ya dos meses dentro del programa y le serán ampliadas las visitas a tres veces por semana, con el fin de ser apoyo para la pareja que se encuentra sola en casa.

“Los pacientes que son candidatos son los que ya no pueden caminar, a veces nos piden servicio, pero los llevamos a los Centros Comunitarios que tenemos para hacerles un estudio y se regresan, pero venirlos a revisar de forma ordinaria son pacientes como el señor, que ya no tienen movilidad”, dijo el médico.

Indicó que la coordinación a su cargo cuenta con 17 pasantes médicos, además de un área de psicología que se proporciona a los cuidadores de enfermos, como es el caso de la señora María Gabriela Perea, con el fin de darle una atención más integral.

“Muy agradecido con el Gobierno municipal, incluso podría hablar por todos los pacientes porque este programa la verdad es que si da sonrisas, si da curaciones, si da soluciones y evita el riesgo de mortalidad; entonces muy agradecidos con el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y esperando que se amplíe”, finalizó el doctor Miguel Loaiza, coordinador de Médico a tu Puerta, que atiende diariamente a cinco pacientes y aun se cuentan con espacios para las familias que así lo requieran.

Los interesados sólo tienen que comunicarse al número telefónico 656–737–0710 y solicitar la transferencia a la Coordinación Medica de Centros Comunitarios para obtener una valoración y la atención medica correspondiente.