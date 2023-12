Lleva humor blanco al ring de lucha libre

Ciudad Juárez.- La creatividad, el esfuerzo y la diversión fueron los ingredientes que necesitó Efraín Astorga, de 46 años, para crear a “Pancraxio”, un títere que obtuvo fama al participar en peleas de lucha libre, hacer entrevistas a personajes destacados de la frontera y tener su propio canal de YouTube en el que hace videos de comedia.

El proyecto fue iniciado por Jaime García, el luchador “Ángel Nefasto” y Astorga, quienes decidieron mezclar el mundo de la lucha libre con el arte de los títeres o conocido dentro de la disciplina artística como marionetas.

“Nos dimos cuenta que en los tiempos libres o de presentación en los shows de la lucha libre el público no estaba contento con lo que se le ofrecía porque a veces llevaban cantantes, poetas o comediantes, entonces decidimos entrar con Pancraxio y obtuvo una buena aceptación”, dijo Astorga.

El proceso creativo para consolidar un personaje reconocido en la comunidad fue documentarse de datos históricos y reales sobre los personajes más famosos de la práctica de ese deporte como El Santo, Perro Aguayo, La Parka o Mil Máscaras, para armar historias con humor blanco que fueran de entretenimiento para los espectadores de la práctica.

“El espectáculo que damos es para un público familiar en el que Pancraxio cuenta cómo es vivir siendo luchador cuando no está luchando, y habla de cuando no le paga un promotor o se mete en problemas por alguna práctica. Al principio nos decían que no daba una buena imagen a los luchadores, pero ahora ya es tan bien recibido en los eventos que hasta ha llegado a hacer entrevistas a personajes famosos”, dijo Astorga.

La modificación del nombre Pancraxio proviene del término griego pancracio, que significa “fuerza total” y que era utilizado en las batallas antiguas al hacer referencia de un combate en que se lograba reducir por completo al oponente.

“Para mí fue un reto crearlo porque utilizo mi propia voz para darle vida al títere, también fue hacer conciencia de que al participar en ambientes en los que se desenvuelve la lucha libre habría machismo y además, fue pensar en cómo los luchadores iban a sentir la confianza de hablar con una marioneta”, agregó.

Después de dos años desde su creación, Pancraxio tiene su propio canal de YouTube y su página oficial en Facebook, redes digitales en las que se comparten historias cómicas audiovisuales sobre lo que le sucede al títere. Lo pueden encontrar como @Pancraxio. (Nayareli Rivera / El Diario)

