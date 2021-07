Lleva despensas a la colonia Pánfilo Natera

Ciudad Juárez— Con donaciones hechas por habitantes de la ciudad El Paso, Texas, familias de escasos recursos económicos de la colonia Pánfilo Natera, ubicada en el surponiente, recibieron despensas, dio a conocer Consuelo Gil, promotora de la actividad.

“Unas personas jóvenes que viven en El Paso, a quienes les gusta ayudar a la gente, vinieron y dejaron los víveres para que los repartiera entre los habitantes de esta colonia, con el ofrecimiento de regresar con más alimento para entregarlos en otras zonas aledañas”, indicó Gil.

La ayuda se entregó a adultos mayores, madres solteras y a quienes enfrentan problemas económicos; los paquetes contenían alimentos como enlatados, pastas, arroz, frijol, leche, aceite comestible, azúcar, harina, sal, galletas y leche en polvo, indicó.

Ante las necesidades que enfrentan las familias que habitan en colonias de la periferia, Gil aseguró que continuará pidiendo alimentos entre la comunidad juarense, especialmente en establecimientos comerciales, donde ya recibe víveres en donación que posteriormente reparte.

“Desafortunadamente en la ciudad hay personas que tienen muchas carencias, pero gracias al apoyo de la gente les podemos llevar despensas, y así como buscamos la ayuda para familias que viven en colonias de la periferia, también lo hemos hecho con instituciones como el asilo Agua Viva, donde atienden a adultos mayores de condición humilde”, explicó.

Consuelo agregó que con apoyo de otras personas está juntando artículos que necesitan estos adultos, tanto para alimentarse como para el aseo personal, pero también para movilizarse, como sillas de ruedas y andadores, ya que por su edad algunos tienen problemas para caminar.

Aunque Consuelo Gil no forma parte de alguna asociación y no planea formar una, afirma que lo que le interesa es ayudar a los que menos tienen, pues aunque ella no vive en la abundancia, hay personas que tienen más necesidades.

A fines del año pasado Consuelo Gil consiguió chamarras con la iglesia Ministerios de Vida, luego promovió la donación de calzado, y tras obtener 60 pares hizo entrega a menores de diferentes edades el pasado 9 de enero.

Asimismo, el 21 de febrero, más de un centenar de niños que viven en colonias del surponiente de la ciudad, recibieron calzado gracias a la labor altruista de esta ciudadana.

