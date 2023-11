Lleva construcción de nuevo Hospital General Regional 45.7% de avance

Ciudad Juárez.- La construcción del Hospital General Regional (HGR) de especialidades en los terrenos del exhipódromo lleva un 45.7% de avance, afirmó el secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marcos Bucio Mújica, quien participó la vigésima primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Chihuahua.

Dicha unidad hospitalaria tendrá 260 camas, y contará con 13 quirófanos y 44 especialidades, beneficiando aproximadamente a un millón 424 mil 199 derechohabientes, agregó.

Indicó que se prevé un monto de inversión para 2023 de mil 81 millones de pesos (mdp).

Esta unidad hospitalaria atenderá a cinco Unidades de Medicina Familiar (UMF) dentro de su zona de influencia (en Ciudad Juárez: No. 46, 48, 50 y 56; y en Casas Grandes la No. 54), se informó este domingo en un comunicado, tras la sesión ordinaria del consejo.

De igual manera, con su operación, se disminuirá la carga para el HGR No. 66 y los HGZ No. 6 y 35, siendo además este hospital la unidad de referencia para el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 22, en Casas Grandes.

El servidor público ponderó que, con la operación de dicho nosocomio, se verá beneficiada también población no derechohabiente del IMSS, alrededor de 1 millón 487 mil 967 habitantes, a través de convenios de intercambio de servicios con los Hospitales de la Secretaría de Salud, el Hospital General de Ciudad Juárez, el Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez, el Hospital Integral de Casas Grandes y el Hospital General de Zona del ISSSTE de la zona norte del estado.