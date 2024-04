Lleva Censo Económico 62% por ciento de avance

Ciudad Juárez.- El grado de avance en el Censo Económico 2024 es muy significativo, puesto que actualmente se ha captado el 62 por ciento de las empresas en Ciudad Juárez, lo que representa que 23 mil 560 establecimientos han sido ya censados, informó la coordinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Serán un total de 38 mil los locales que visitarán los más de 250 colaboradores que participan en la adquisición de la información del Censo Económico 2024.

El censo tiene como “unidad de observación”, o sujeto de estudio, a los establecimientos. “Literalmente están establecidos en un lugar, esa es la unidad de observación, que sean prestadores de servicios, comercializadores, mercancías, la manufactura, es decir, todos los sectores de actividad”, dijo Carlos Armando Uc Nájera, coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Uc dijo que la recopilación de la información “inició el día 6 de febrero con el levantamiento, esperamos terminar el mes de mayo la primera parte que es el operativo masivo, que es el más voluminoso en cantidad de personal y con el que recorremos todas las localidades urbanas del estado”.

Para la aplicación de las encuestas en Ciudad Juárez son 250 los colaboradores que están recorriendo de manzana en manzana los espacios que son de interés.

“Este censo se hace cada cinco años, en los que terminan en nueve y en cuatro como es el caso de este 2024”, dijo el coordinador del Inegi en el estado.

Además dijo que recorrerán todas las localidades urbanas del estado, son 89, y que Juárez por supuesto es la más grande, y espera terminar en mayo la fase masiva.

El coordinador estatal reiteró que esperan terminar en mayo, “pero también en mayo iniciamos con otros operativos como el de transportes, de construcción, en donde preparamos personal especializado con la temática que va a preguntar, es decir, no le preguntamos lo mismo a una empresa constructora que a una de manufactura, les preguntamos cosas diferentes… en ese sentido preparamos al personal de manera diferente”.

“Entonces vamos a iniciar en mayo con estos operativos, el grupo prioritario de negocios, constructoras, transportistas, mineras, y bueno, hay otros tipos de cuestionarios como el de agua, de electricidad, que no se levantan a nivel nacional”, agregó.

En lo referente a la medición económica de la informalidad, el coordinador estatal comentó que la mayoría de la gente capta la informalidad como el ambulantaje, sin embargo los ambulantes no son objeto del censo económico.

“Eso no lo alcanzamos a captar porque no llegan a conformar un establecimiento como un mercado sobre ruedas, ya que un día están en una colonia, otro día están en otra, un día son unos, otros son otro día”, por lo cual no alcanzan a captar la información requerida para el censo.

“Por lo cual no son motivo de la unidad de observación del censo económico, esa parte no”, expresó.

Sin embargo, sí hay otras encuestas que capta el Inegi, como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la que se registra detalladamente la formalidad y la informalidad de las personas trabajadoras. Ese sería un recurso estadístico más adecuado para medir la informalidad. (David Ceniceros / El Diario )

dceniceros@redaccion.diario.com.mx