Lleva 13 años en espera de su hija

Ciudad Juárez.- Rosa María Hernández busca a su hija desde hace 13 años –el 1 de abril se cumplió un año más de su desaparición–. Diana Rocío Ramírez Hernández es una de las 964 personas desaparecidas y no localizadas entre 1960 y el 6 de abril de 2024 en Ciudad Juárez, Chihua-hua.

El 1 de abril de 2024 se cumplieron 13 años de que Rosa María busca a su hija Diana Rocío.

Para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Diana se ausentó, no fue desaparecida, y la denuncia fue reportada el 4 de abril, no el 1, como Rosa María contó.

En 2011, cuando perdió contacto con su hija, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (ahora Fiscalía) les dijo que tenían que pasar 72 horas para que esa desaparición contara como tal, pero ella, el padre de Diana y sus hijos no han dejado de buscar desde el 1 de abril.

Tiene claro dónde desapareció. Fue en la zona Centro. El Registro, por otra parte, tiene a los 964 no localizados registrados como “sin colonia” en las denuncias correspondientes.

“Tiene otro tipo de errores. Para nosotros es únicamente que ellos quieren decir que ya tienen una base, que son tantas personas, cuando ni son esas personas, ni la base está bien”, reclamó la madre de Diana, Rosa María Hernández.

El 1 de abril de 2011 Diana fue al Centro a reunirse con una amistad. Estaba en proceso de cambiar de carrera universitaria y escuela, del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez a la UACJ. A las 2:00 de la tarde le dijo a su mamá que ya iría a casa, por teléfono, pero a las 4:00 seguía sin llegar. Entonces empezó la búsqueda.

Han sido 13 años de espera de resultados de las autoridades. Rosa María contó que la Fiscalía les ha ofrecido reunirse con familiares de personas desaparecidas sólo en dos ocasiones desde la pandemia. Los resultados son “líneas de investigación sin fundamento. Ellos dicen que van por uno u otro lado, pero no tienen progreso”, apuntó.

Han sido todos esos años de espera, pero también de búsqueda. El primer año de su desaparición, durante su propia averiguación, la gente le dijo que en el Centro de la ciudad cerca del área del Monumento a Benito Juárez (en el cruce de la avenida Vicente Guerrero con la calle Ramón Corona) había sido vista Diana Rocío, pero no la localizaron.

Esperar, buscar y tener fe y esperanza. En eso resume los 13 años con Diana Rocío desaparecida. “Tengo mi esperanza en Dios, mi fe es encontrar a mi hija sana, salva y prontamente. Sé que son 13 años, pero sigo adelante”, platicó la madre de familia.

¿Cómo se siente?

Rosa María dijo que su esperanza se siente como el abrazo que añora de su hija, como cada palabra que quiere decirle, como los momentos que quiere construir con Diana Rocío cuando la vuelva a ver.

“Son tantas emociones, y yo sé que así va a ser, que la vamos a ver, abrazar, besar y estar, que es lo principal, estar con ella, y en ese momento agradecer a Dios por esa gran bendición”, es como define su esperanza Rosa.

La mañana del 6 de abril de 2024 la madre de familia estuvo en primera fila junto con Luz del Carmen Flores y Perla Reyes, madres de Luz Angélica Mena Flores y Jocelyn Calderón Reyes, también víctimas de desaparición, en la misa celebrada por el sacerdote Francisco García en la Misión de Guadalupe, para recordar a quienes siguen sin ser localizados y a las víctimas de feminicidio.

Este tipo de espacios, dijo Rosa María, son “los que nos mantienen con fe y esperanza. Primeramente la fe en Dios que es la que nos mantiene para encontrarlos. Sabemos que este día tenemos un poquito de paz en nuestro corazón con estas reuniones”.

Fueron padres, madres y hermanos de otras víctimas de desaparición y feminicidio. Por decir algunos de los que se mencionaron al inicio del servicio por García: Paola Ventura Rosas, María de la Luz Cardona, Blanca Olegaria, Jocelyn Calderón Reyes, Naomi Villegas, Jacobo Orozco, Daniel Durán, Javier Álvarez Flores, María Guadalupe Pérez Montes, Idalí Juache Laguna, Daysi Fuentes, Esmeralda Ríos, Deyanira Fraire, Brenda Berenice Castillo, Jazmín Ponce, Concepción Ponce, Mónica Delgado Castillo, Silvia Arce, Claudia Núñez, Pedro Vidal, Mario Baca Saldaña, Janeth Paola Soto Betancourt, Nancy Navarrete, Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, Cyntia Castañeda, Cecilia Martínez, Marisela González, Griselda López, Claudia Soto Castro, Daniel Armando Guzmán Ramos y Diana Rocío Ramírez Hernández.

Rosa María participó al inicio de la celebración religiosa, para pedir:

“Gracias te damos Señor por un día más que nos permites seguir en la búsqueda. Te agradecemos por la fortaleza que nos das todos los días a nuestras familias y te pido porque a nuestras hijas e hijos desaparecidos los has de proteger con tu santísimo manto para que ellos estén bien donde quiera que estén. Señora hermosa, te pedimos, tú que eres madre que sabes nuestro dolor, te pedimos que nos ayudes para encontrarlos y encontrarlas”. (Diego Villa / El Diario)

dvilla@redaccion.diario.com.mx