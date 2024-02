Llena de color las calles de la ciudad

Ciudad Juárez.- El dar color a la ciudad, fomentar la cultura y promover el desarrollo social en la comunidad se ha convertido desde hace más de nueve años en la pasión del muralista fronterizo Jonathan Vizcarra.

Aunque realiza murales para empresas, escuelas y el Municipio de Juárez, el artista de 33 años de edad ha donado también los murales en 12 canchas de la ciudad, principalmente cerca de su comunidad, como el creado recientemente en el Parque Oasis de Santa Teresa, en donde pintó a Vegeta super saiyayin, el personaje de Dragon Ball.

Vizcarra trabajó por cerca de dos semanas en los 660 metros cuadrados que conforman la cancha del parque ubicado frente a la iglesia Santa Teresa, en el que primero trazó el anime para después darle color a la imagen con aproximadamente 500 litros de pintura vinílica.

“Desde que tengo memoria siempre he dibujado, en eso me entretengo, y ya formalmente como un trabajo lo hago desde hace nueve años y medio (…) me gusta darle un toque mexicano, que sea muy colorido y también me encanta pintar animes, me gustan mucho las caricaturas japonesas”, narró el ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien dedica su vida a pintar murales e intervenir ropa (pintarla).

Explicó que después de realizar la donación de un mural en un parque de la ciudad fue invitado por los vecinos y ahí conoció al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien al saber de su interés por colaborar con la comunidad lo contactó para que diera color a distintos inmuebles en la ciudad, como el mural de 20 metros cuadrados que pintó el año pasado del luchador José “Pagano” Pacheco en el Parque de Los Patos.

También realiza trabajos gracias a la donación de empresas, como ocurre desde hace cuatro años con Comex, a la cual le propone el mural que quiere hacer en la ciudad y después de ver el boceto le proporcionan la pintura para realizarlo.

Y en otros casos, como el Parque Oasis, él se hace cargo de la compra de toda la pintura vinílica, lo cual “es más placentero”.

“Desde que lo planeo, como no tengo a quién rendirle cuentas, yo hago los bocetos o la idea, hago el personaje de la forma que me gusta y cuando yo hago eso la gente responde más. Son donaciones que hago a la ciudad”, explicó.

Aunque disfruta igual pintar en las paredes que en el piso, cuando trabaja en las canchas los primeros dos días se dedica a trazar el dibujo y luego con ayuda de tomas áreas corrige las formas, para finalmente comenzar a poner el color.

“Siempre agradezco a la gente por el apoyo, siempre me han apoyado, y también al presidente municipal porque él fue el que ha apoyado mucho el trabajo de rehabilitación de parques y ha confiado en mi trabajo… cuando empezó su gestión él me invitó a hacer parques con ellos, porque vio que yo ya estaba apoyando a la gente”, comentó.

Para mayor información sobre su trabajo puede visitar la página de Facebook: Jonathan Vizcarra. (Hérika Martínez Prado / El Diario)