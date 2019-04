Llegaron tarde al trabajo a pesar de que se formaron en la madrugada

Ciudad Juárez— Usuarios del puente Zaragoza compartieron a través de redes sociales que llegaron este lunes tarde a su trabajo a pesar de que formaron desde las cuatro de la madrugada.

Las largas filas de vehículos y el aumento de los tiempos de espera para cruzar comenzaron desde el pasado viernes en que usuarios reportaron hasta cinco horas de tiempo de espera por la falta de personal de agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP).

Zaragoza, Los que entran a las 7 am al trabajo a qué horas se está formando para llegar a tiempo, pregunto por redes sociales, Fanny Esquivel.

“Yo me forme a las 4 y llegue tarde”, escribió Jessi Ca.

Adriana Sánchez escribió: “Entro a las 7 am y hoy me forme a las 4.40 am y cruce 8.20 am, ya ni sé a qué hora formarme”.

“Yo entro a las 5 am y me voy a las 2 am y aun así llego tarde”, escribió Junior Márquez.

“Me forme a las 3 y salí a las 7 en punto”, compartió Selene Vidaña-