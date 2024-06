Llegaron solos 1,680 menores migrantes en lo que va del año

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua ha atendido este año en Ciudad Juárez a mil 680 menores migrantes no acompañados que buscaban llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno estatal, el 100 por ciento han sido adolescentes, mil 350 de los cuales son mexicanos repatriados, que fueron entregados por el Gobierno de Estados Unidos a las autoridades federales mexicanas.

Los otros 330 han sido extranjeros originarios de Guatemala, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, los cuales fueron albergados en los centros de asistencia social Casa del Menor Migrante Nohemí Álvarez Quillay.

Entre ellos se encontraban los cinco hondureños y 78 guatemaltecos que la tarde del pasado miércoles 29 de mayo fueron trasladados por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a la Ciudad de México, para luego ser deportados a sus países de origen.

Personal del DIF explicó que no todos los menores extranjeros que viajan solos y son resguardados son enviados a sus países de origen, debido a que primero se analiza su seguridad y los riesgos que corren si son devueltos a su país.

Algunos menores piden el apoyo de las autoridades para regresar a sus países, como ocurrió el 17 de mayo con un adolescente de 17 años, quien pidió la ayuda a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y luego de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para que lo entregaran al INM y pudieran ayudarle a regresar a Guatemala.

El menor nacido en octubre de 2006 aseguró que no tenía dinero para pagar a un traficante de personas, por lo que tres días antes una mujer con la que viajaba lo abandonó en el río Bravo, pero no había logrado ingresar a Estados Unidos debido a la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas.

“No puedo pasar por aquí y ya no tengo nada de comer, no tengo dinero y necesito ayuda. Quiero volver a mi país, Guatemala, tengo tres días sin comer. Aquí estoy bien, primeramente, Dios y los policías me van ayudar”, narró después de que otros migrantes le robaran su celular cuando estaba dormido en la orilla del río.

Ese día, al ver el cadáver de un hombre de origen hondureño, quien fue golpeado en la cabeza, el adolescente centroamericano sufrió una crisis nerviosa.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos durante los primeros siete meses del año fiscal (AF) 2024 –de octubre de 2023 a abril de 2024– sus agentes encontraron a 10 mil 259 menores no acompañados en el Sector El Paso, además de 964 que procesaron los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el mismo lapso. (Hérika Martínez Prado / El Diario)

hmartinez@redaccion.diario.com.mx