Llegarán cientos de aves

Ciudad Juárez.- El Parque Central se prepara para recibir alrededor de trescientas aves de distintas especies para los próximos meses de octubre y noviembre.

Rogelio Muñoz, coordinador del Parque Central, dijo que la limpieza en el lago también se debe para esperar algunas especies que vienen de Canadá como el pato Andino de Pico Azul y el Pato de Collar o silvestre.

Debido a la temporada de lluvias algunas aves conocidas como la garza monja arribaron al parque, pero algunas se quedan y otras se van. Además, dijo, que ya se han visto colibrís y pájaros carpinteros.

“Ahorita llegaron las garzas monjas, son blancas con negro, y llegan normalmente en época de lluvia, pero en septiembre y octubre empiezan a llegar de Canadá los patos migrantes que tienen plumas verdes en la cabeza, y normalmente se retiran en mayo porque huyen del invierno”, dijo el responsable del parque.

Mencionó que también esperan gansos canadienses, de cuyas características que resaltan son su cabeza blanca, el cuerpo café y un pico de color beige.

“Nosotros lo que estamos haciendo es la limpieza del lago, ya se hicieron los estudios en donde el laboratorio informó que el agua que recibimos de la planta tratadora que va directamente al lago cumple con las normas mexicanas, y también el agua que se le da a Benito, que es potable, también cumple con las normas”, expuso Muñoz.

Limpian con bacterias

Explicó que los lunes de cada semana sanean el agua con una bacteria que sirve para que la concentración del PH este correcta. Lo que hace la bacteria es limpiar los lodos, y los deshechos de las mismas aves.

“Se puede ver que ya las patas de los animales se alcanzan a ver en lagunas hay de 10 a 15 centímetros de profundidad en donde el agua ya se ve clara; entonces, ya está en los niveles recomendados para prepararlo que vengan más animales”, dijo el funcionario.

Mencionó que a los patos se les alimenta con maíz, algunos de ellos buscan los pastizales, y en ocasiones las personas también les proporcionan de comer.

“Los patos toman agua del lago porque está bien y no le pasa nada, a veces la gente les dan de comer, ellos buscan porque son autosuficientes, y hay que ver que ellos tienen una característica de que no tienen el instinto de saciedad por eso si les dan de comer lo van a hacer, no es que tengan hambre, simplemente no tienen ese instinto”, detalló el funcionario.

En el parque ya se pueden observar algunos patos silvestres, patos domésticos, y de color gris, debido a que ya se reprodujeron entre ellos, comentó el responsable del parque.

Actualmente, el parque tiene alrededor de 600 aves entre patos domésticos, silvestres, garza americana, y gansos, detalló Muñoz.

Señaló que la gran variedad de árboles que hay en el parque ayuda a que los animales se queden, algunos se alimentan y otros duermen.