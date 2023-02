Llegan temprano a las preinscripciones

Ciudad Juárez.— Hasta el 15 de febrero se llevará a cabo el proceso de preinscripción del ciclo 2023-2024 para estudiantes de prescolar, primaria y secundaria, el cual arrancó ayer por la mañana en los diferentes planteles a los que llegaron desde muy temprano padres de familia, mientras que otros lo hicieron mediante la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE).

Para este período, la Subsecretaría de Educación Zona Norte tiene contemplados alrededor de 68 mil registros de estudiantes de nuevo ingreso de los diferentes niveles, informó Ángel Torres, vocero de la dependencia.

Sandra Sánchez fue una de las madres de familia que hizo el proceso de manera presencial en la Escuela Secundaria Técnica número 93; detalló que optó por acudir al plantel para no tener problemas con la plataforma SIE y que el registro de su hija fuera seguro.

“Se me hace bien que podamos tener la posibilidad de inscribir por Internet o venir, pero a la vez se satura el sistema y se complica hacerlo virtual, me imagino que es más seguro si viene uno a las instalaciones, ya no hay duda de que sí está inscrita, fue por eso que yo decidí venir hasta acá”, mencionó.

“Vine a inscribir a mi hijo de 12 años; él apenas va a entrar a la secundaria y por eso me vine desde las 9:00 de la mañana para inscribirlo y se me ha hecho muy rápido el proceso”, dijo Guadalupe Martínez, otra de las madres de familia que asistió a la preinscripción.

La documentación requerida para preescolar es: CURP, acta de nacimiento en original y copia, Cartilla Nacional de Salud, comprobante de domicilio y la identificación oficial del padre, madre o tutor; todo se deberá entregar en original y copia.

Torres informó que para primaria, los niños deben contar con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2023 y la documentación requerida es: CURP, comprobante de domicilio en original y copia e identificación oficial del padre, madre o tutor.

Mientras que para nivel secundaria la documentación es: CURP, comprobante de domicilio, la identificación oficial del padre, madre o tutor, todo en original y copia.

El proceso de preinscripción también se puede realizar en línea a través del portal SIE: https://sie.chihuahua.gob.mx/publico.