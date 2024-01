Llegan migrantes a Juárez caminando por la carretera o de ‘raite’

Pese a las bajas temperaturas, grupos de migrantes han tenido que recorrer las carreteras de Chihuahua caminando o de ‘raite’ en ‘raite’, con mochilas y algunas veces con sus hijos en los brazos o de la mano, para poder llegar hasta Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo narrado por los propios extranjeros, los operativos del Gobierno federal y los acuerdos con la empresa Ferromex han provocado que los trenes de carga en los que viajaban se paren en el desierto, que no los dejen subir a los vagones o que los agentes federales los hagan descender al llegar al retén militar conocido como Precos.

La mañana de ayer, al menos seis personas con la intención de llegar hasta la frontera, fueron observadas caminando sobre la carretera Ahumada–juárez, a unos 100 metros al norte de Precos.

Los migrantes que fueron grabados minutos antes de las 9:00 de la mañana por automovilistas que viajaban a Juárez, en los límites de la carretera, caminaban en medio de la nada, entre los pastizales del desierto chihuahuense y los carriles de la carretera federal.

Durante diciembre, autoridades del municipio de Ahumada recibieron en las instalaciones del DIF diariamente a grupos de personas que buscaban llegar hasta Estados Unidos, pero de acuerdo con el director de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública, Carlos Duarte, durante los últimos días no han arribado personas en busca de albergue, aunque sí han observado a grupos que pasan caminando.

Estos grupos le han sido reportados principalmente en la caseta Sueco–villa Ahumada, a donde en algunas ocasiones llegan a descansar y en otras sólo siguen su camino.

La responsable del comedor para migrantes que opera en las oficinas de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, Cristina Coronado, lamentó que los actores involucrados en el tema migratorio guarden silencio con respecto a las acciones tomadas como parte de los acuerdos entre los gobiernos de dos países que se encuentran en un año electoral.

Coronado, quien coordina en Juárez el Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, destacó que al ser bajadas de los trenes, o cuando estos se detienen en el estado, las personas tienen que comenzar a caminar por las carreteras para llegar hasta la frontera, lo que significa un nuevo riesgo.

“Son los acuerdos de dos países, que hacen muy arriba, que ejecutan muy abajo, y que siempre terminan dañando a los migrantes. Y me preocupa, como siempre, nuestra voz, de quienes estamos trabajando –en Juárez–, es tibia, no estamos atentos, entonces ahorita están pasando muchas cosas con los migrantes que ponen en riesgo sus vidas y no nos damos cuenta, es como si atendiéramos la consecuencia política de un fenómeno, pero no la consecuencia real, del camino de ellos”, comentó.

Dijo que cuando les pregunta a las personas cómo llegaron a Juárez, hay quienes les dicen que en tren, otras que en bus y unas más que caminando.

Migrantes que arriban al bordo del río Bravo también han comentado a este medio que al detenerse el tren o cuando no se les permite que suban a los vagones comenzaron a caminar o pidieron ‘raite’ para avanzar su camino a la frontera.

Algunos también han denunciado que no les quisieron vender un boleto de autobús por no contar con una Formula Migratoria Múltiple (FMM) emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) para permanecer en el país.