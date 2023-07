Llegan más migrantes, pero sólo están de paso

Ciudad Juárez continúa recibiendo un flujo diario de migrantes, pero parte de las personas que arriban lo hacen ya con una cita programada a través de la aplicación CBP One para ingresar a Estados Unidos en busca de refugio, según sus propios testimonios.

“Gracias a Dios ya tenemos la cita”, “escogimos Paso del Norte porque esta ciudad es la más segura para nosotros (los migrantes)”, dijo Berlyne, una haitiana de 40 años de edad quien al llegar a Monterrey decidió ingresar a Estados Unidos a través de Ciudad Juárez con el fin de llegar hasta Chicago.

Después de conseguir su cita, emprendió el viaje en un camión de pasajeros hacia esta frontera, a donde llegó cuatro días antes de su cita en el puente internacional Paso del Norte, el primer sitio al que acudió al arribar a la ciudad, para luego ir a la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe a dar gracias a Dios.

De acuerdo con el sacerdote Francisco Javier Bueno Guillén, director de la Casa del Migrante, en las últimas semanas han recibido hasta a grupos de 50 a 60 personas en un solo día, pero algunas personas cuando ingresan les dicen: “yo ya tengo mi cita para pasado mañana”, por lo que el flujo de personas en el albergue católico se ha mantenido con un mayor dinamismo.

A través de grupos formados en redes sociales, personas migrantes continuamente muestran también sus citas agendadas en esta frontera, mientras que aún están en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey e incluso otras entidades como Chiapas o Yucatán, con el fin de buscar ayuda sobre la ubicación el puente internacional Paso del Norte, recomendaciones sobre algún hotel o para aclarar dudas sobre el viaje.

Aunque la aplicación CBP One únicamente permite el trámite a quienes están en la zona de la frontera con Estados Unidos, Ciudad de México y Guadalajara, los migrantes han comenzado a utilizar aplicaciones para cambiar su ubicación en el celular y hacerle creer al Gobierno estadounidense que ya se encuentran en la frontera. Así, cruzan el país en camión o avión, ya con el comprobante de su cita en Estados Unidos.

Otros, pese a tener la cita desde el centro del país, deciden viajar en tren por temor a las autoridades migratorias y a los grupos del crimen organizado.

“Hola, me salió la cita para El Paso, estoy en Monterrey. ¿Se puede viajar en avión a Juárez sólo con la cita y cédula venezolana?”. “Buenos días, ¿Quién más tiene cita para ese puerto?. ¿Saben cuántos minutos está el aeropuerto hacia este puerto por favor? O algún hotel cerca que me recomienden, por favor?”, “Buenas noches, por favor ayuda. ¿Quién tiene cita por Paso del Norte?, ¿Cómo me dirijo?, me encuentro en Villa Hermosa. Agradezco el apoyo”, son algunos de los mensajes publicados por los migrantes que han logrado sus citas desde otras ciudades del país. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de enero a junio han sido procesados a través de los puertos oficiales de entrada de El Paso 23 mil 676 solicitantes de asilo, 6 mil 919 el mes pasado.

Actualmente, los agentes de CBP reciben en esta frontera a un promedio de 170 personas al día con una cita generada a través de la aplicación CBP One.

Se quejan de secuestros

Al menos 80 personas migrantes que han arribado a Ciudad Juárez durante julio han narrado a las agrupaciones locales que los apoyan haber sido víctimas de secuestro en su trayecto a esta frontera.

Parte de lo que han relatado los migrantes, principalmente de origen venezolano, al llegar al comedor de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe es que cuando viajan en camiones hacia esta frontera son detenidos por retenes supuestamente de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en los que son privados de la libertad y luego liberados a cambio de rescates de 500 dólares.

Debido a que los secuestradores saben que se trata de personas cuya nacionalidad cuenta con pocos recursos económicos y la mayoría de las veces no tienen familia en EU, los rescates son menores a los exigidos a otras víctimas.

“Parece que dicen: aunque estés pobre, te exprimo lo que sea”, reclamaron quienes han arribado a la ciudad pidiendo ayuda para ser trasladados a un albergue, debido al temor que sienten. Sin embargo, a causa del mismo miedo no realizan una denuncia formal.

La semana pasada, organizaciones y Casas del Migrante del norte de México denunciaron públicamente que las personas en contextos de movilidad están viviendo casos de privación ilegal de la libertad y secuestro en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Sonora, cuando viajan a la frontera con la intención de llegar a Estados Unidos, por lo que urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a que rinda cuentas sobre su estrategia de combate a dichos delitos.

“A través de testimonios detectamos un modus operandi que involucra a autoridades, crimen organizado y empresas de autobuses”, señalaron a través de un comunicado.

De acuerdo con el documento firmado por albergues y agrupaciones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, entre ellas la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Uno de Siete Migrando (1 de 7) y Derechos Humanos Integrales en Acción, las personas son privadas de la libertad en el trayecto de los camiones comerciales por Durango, Chihuahua y Sonora, en donde son instalados retenes supuestamente de personal del INM y otros cuerpos de seguridad, así como de grupos autodenominados como del crimen organizado.

A través del comunicado, también pidieron al INM que investigue cualquier indicio de involucramiento de sus agentes, así como el dar todas las facilidades de documentación migratoria a aquellas personas que reporten haber sido víctimas del delito de secuestro.

También denunciaron que en algunos casos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) han rechazado a personas cuya fecha de cita lograda a través de la aplicación móvil CBP One ocurrió mientras se encontraban secuestradas, a pesar de contar con documentos públicos que acreditan su condición de víctimas.