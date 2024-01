Llegan en busca de mejor futuro

Después tres meses de viajar desde Honduras con tres hijos de 3, 5 y 7 años, uno de ellos con derrame cerebral, Karen y Roberto lograron cruzar ayer el río entre Ciudad Juárez y El Paso para ingresar a Estados Unidos.

Pese al riesgo de ser deportada, la familia centroamericana decidió cruzar la frontera de manera irregular después de 12 días de viaje a bordo de distintos trenes de carga desde el Estado de México.

“Ayer cumplimos tres meses de haber salido de Honduras, salimos porque la verdad mi país es bonito, pero no podemos trabajar por las extorsiones, por muchas cosas. Si trabajamos nos pagan bien, pero todo está caro y de nada sirve, uno solo trabaja para el diario vivir, para pagar renta y ya a la edad que tenemos ya no hicimos casa y ya no lo vamos a hacer, entonces venimos buscando trabajo para llegar a viejo y tener algo”, explicó el padre de familia.

Karen confesó que es difícil viajar con tres niños pequeños, pero más hacerlo con un niño con derrame cerebral, ya que Héctor, de 5 años no habla ni escucha y no camina.

“La comida, el frío, el calor”, se convirtió en una urgencia cada día para sus tres hijos, quienes pasaron la Nochebuena, la Navidad y recibieron el 2024 en el camino, ya que el primer tren de carga lo tomaron en el Estado de México el 22 de diciembre y llegaron a Ciudad Juárez hasta el 3 de enero.

Los días 22, 23 y 24 de diciembre estuvieron a bordo de trenes de carga, hasta que llegaron a la ciudad de Chihuahua, en donde permanecieron cinco días esperando a que saliera un tren hacia la frontera.

“Pasamos el 31, gracias a Dios la gente de Chihuahua es muy chida, y bueno, ahí pasamos el 31 y ayer –2 de enero– agarramos el transporte para acá, a las 9:00 salimos y llegamos a las 10:00 de la noche aquí. Y pues aquí venimos, este ya es el final, aquí estamos en manos de Dios, lo que él decida, nos mandan pa’l norte o nos mandan otra vez pa’donde venimos”, dijo Roberto, quien primero cruzó el río sólo para conocer el terreno, luego cruzó al menor de sus hijos, después de recobrar un poco su temperatura corporal regresó por su hijo mayor, después por Héctor y finalmente por su esposa.

La familia hondureña formó parte de las cerca de 200 personas que ingresaron de manera irregular a la altura del marcador fronterizo número 36, durante la mañana de ayer, quienes fueron trasladados en grupos de 50 por a las estaciones de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

De acuerdo con las ultimas estadísticas oficiales del gobierno estadounidense, en noviembre ingresaron de manera irregular a través del Sector El Paso mil 131 hondureños, pero la mayor cantidad fueron mexicanos, venezolanos y guatemaltecos.

Durante octubre y noviembre, los dos primeros meses del Año Fiscal 2024, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron en la frontera del Sector El Paso a un total de 44 mil 512 personas que ingresaron a Estados Unidos por un punto no permitido, 22 mil 109 de ellos en octubre y 22 mil 403 en noviembre, mientras que el promedio de encuentros diarios durante diciembre fue de mil 087 personas, informó a El Diario la autoridad encargada de vigilar la frontera entre los puertos oficiales de entrada.

