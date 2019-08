Llegan a sentencia menos de la mitad de casos en materia civil

Ciudad Juárez— Durante el primer semestre del 2019 sólo el 35 por ciento de los tres mil 579 asuntos que llegaron a los juzgados en materia civil y el 50 por ciento de los seis mil 731 recibidos en los juzgados de lo familiar terminaron en una sentencia, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.

En ambas materias la tercera parte de los asuntos recibidos se dan de baja porque quienes interpusieron la demanda no le dan continuidad, no presentan la documentación completa o llegan a un acuerdo antes de que el tribunal emita una resolución.

En la dirección electrónica del TSJ, www.stj.gob.mx/transparencia/index.php, se da a conocer que de enero a junio del 2019 en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, se recibieron tres mil 579 asuntos en materia civil, de los cuales mil 218 se dieron de baja y sólo se emitió sentencia en mil 284.

Por lo que la efectividad es apenas del 35 por ciento.

Personal del Tribunal explicó que los casos más recurrentes son la acción hipotecaria, es decir, créditos que se obtuvieron y como garantía quedó el mismo bien inmueble y en segundo lugar la acción de prescripción positiva, como escrituración de bienes.

En materia familiar de enero a junio en este distrito se recibieron seis mil 731 asuntos, de los cuales causaron baja dos mil 605 y hubo sentencia únicamente en tres mil 404, indican los datos del TSJ. Equivalente a lograr sentencias en un 50 por ciento de los casos.

Básicamente se trata de divorcios y pensiones alimenticias y dentro del divorcio se resuelve sobre la guarda y custodia y las convivencias familiares, lo que convierte estos asuntos en contenciones porque las partes no logran un acuerdo.

Un funcionario judicial explicó que en materia civil los asuntos se dan de baja por caducidad, es decir, cuando la parte que interpuso la demanda deja de actuar o de seguir el trámite por más seis meses; cuando se presenta una demanda y faltan documentos o datos se le previene al quejoso para que en un plazo de tres días complete lo necesario y al no hacerlo se procede a la baja y en caso de que la parte actora por algún motivo se desista.

En los asuntos familiares se procede a la baja cuando la parte demandante o actora no se presenta a la primera audiencia y cuando se les hace una prevención para completar lo faltante y en tres días no atienden.

“En materia familiar si a la primera audiencia el actor no va se tiene por desechada la demanda, se considera que hay un desinterés en demandar y no ir a la audiencia. La mayoría de los asuntos que se dan de baja es por este motivo y la parte actora se está desistiendo de la demanda pero no de la acción y por tanto puede volver a demandar y el asunto se vuelve a radicar al mismo juzgado”, explicó un funcionario judicial.

Desde octubre del 2017, en Ciudad Juárez funcionan diez juzgados orales en materia civil y nueve en familiar así como uno tradicional que cuenta con un juez auxiliar.

