Llegan a la frontera con frustración y tristeza

Activistas y expertos en el fenómeno migratorio han palpado una mayor tristeza, frustración y estrés en los migrantes que están llegando a Ciudad Juárez, en donde se enfrentan a la realidad de las políticas migratorias estadounidenses.

“Muchos de ellos vienen engañados, vienen pensando que es muy sencillo cruzar, pensando que van a abrirles las puertas y van a cruzar, los engañan y les ofrecen y les prometen ciertas cosas a cambio de dinero y ya cuando llegan aquí pues se enfrentan a la realidad, una realidad que es también un trauma para ellos”, señaló la doctora Leticia Chavarría, consultora médica de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM).

La especialista en la salud que atiende a las personas migrantes en esta frontera desde mayo de 2020, dijo que es muy frecuente que les comenten que no pueden dormir o que se despiertan durante la noche pensando que están viviendo alguna situación que ya vivieron, de violencia o de estrés.

Durante la presentación de las encuestas a personas desplazadas y solicitantes de asilo en Ciudad Juárez durante 2023 del Grupo Interdisciplinario en Temas Migratorios (GITM), el profesor investigador de El Colegio de Chihuahua (El Colech), Rodolfo Rubio Salas, también compartió que este año percibió “muchas más vidas rotas entre las personas”.

Al aplicar alrededor de 400 encuestas que generaron información de aproximadamente 829 personas, los investigadores de El Colech, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) encontraron cambios en los flujos migratorios que arriban a la ciudad, como que en 2023 la mayoría de los extranjeros han sido de origen venezolano y que más del 80 por ciento los mexicanos están huyendo del crimen organizado.

‘Muchas vidas rotas’

Pero también percibieron otros aspectos, que aunque no formaron parte de la presentación de resultados sí fueron destacados por los investigadores, como la mayor frustración palpada en las personas en contexto de movilidad.

“En esta ocasión encontró mucha más frustración, mucha más tristeza, muchas más vidas rotas entre las personas que entrevistamos, y me parece que es algo muy característico comparado con lo que vi en 2022 y en 2019, no es que en ese momento no existiera, pero me parece que en esta ocasión estaban mucho más exacerbados esos sentimientos en las personas que entrevistamos”, compartió Rubio.

En algunos casos, los migrantes acuden con dolores físicos, pero al ser revisados no existe un aparente motivo, más que las afectaciones emocionales, por lo que son canalizadas al área de atención psicosocial, comentó la doctora Chavarría.

“A algunos de ellos los asaltan y les roban todo, llegan sin nada, sin documentos, sin dinero; llegan en unas condiciones muy tristes, llegan de alguna manera derrotados aquí. Y luego todavía el saber que tienen que hacer otro tipo de trámite para poder tener la posibilidad de ingresar de manera legal a Estados Unidos. Porque la otra es lo que hemos estado viendo que se van al río, pero quizá de allá los van a regresar a su país.