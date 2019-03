Llega la primavera

Ciudad Juárez— A partir de las 22:50 horas de hoy inicia de manera formal la primavera, precisó Efrén Matamoros, titular de Protección Civil del Municipio.

En entrevista explicó que a partir de este día se le pondrá fin a la temporada invernal.

“Es el momento del año en el que se iguala la duración del día y la noche”, comentó, y explicó que esta estación comienza con el Equinoccio de Primavera, donde el sol está en el plano del ecuador celeste.

El funcionario dijo que la primavera es una de las cuatro estaciones del año, siendo las otras tres el verano, otoño e invierno.

A su vez, urgió a la ciudadanía a no confiarse de las condiciones climáticas a pesar de la entrada de la referida estación porque, indicó, el clima es una situación ajena a las temporadas en esta ciudad.

“Se han dado casos en los que hemos tenido nieve en mayo. Con esta situación, nosotros no quitamos (las alertas) sino hasta que sentimos que verdaderamente ya no va a haber frío. Aunque entra mañana, no habrá que confiarnos”, comentó.

Precisó que desde hoy comienza la entrada del frente frío número 45. “Se está pronosticando algo de viento, pero se espera que para los próximos días vaya haciendo más calor”, agregó.





No cerrarán albergue invernal

Asimismo, dijo que a pesar de que entra este día la primavera, no cerrarán el albergue de apoyo para personas desamparadas abierto por la temporada invernal hasta que las condiciones climatológicas se estabilicen.

“Probablemente duraremos con el albergue abierto toda la semana. La misma gente se va yendo porque tienen sus lugares. Por ejemplo, (ayer) tuvimos mucha menos gente, eran 29 de los arriba de 60 que estábamos atendiendo. Quiere decir que ya mucha gente está acomodándose en otros lugares”, puntualizó.





