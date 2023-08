Llega Fernández Noroña a Juárez para dar asamblea informativa

Ciudad Juárez.- El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Gerardo Fernández Noroña encabezará hoy su asamblea informativa ante militantes de ese partido en esta frontera.

De acuerdo con la agenda del morenista, a las 2:00 de la tarde sostendrá un encuentro con empresarios locales; luego a las 7:00 de la tarde será el mitin en la calle Mariscal 105, frente a la antigua presidencia municipal, en el centro de la ciudad.

"Ha habido tensiones naturales. No hay dedazo; hay una contienda fraterna, pero muy intensa. Yo no propuse casas encuestadoras, me da lo mismo quién levante la encuesta", comentó el aspirante en conferencia de prensa está mañana.

Agregó que confía en las empresas encuestadoras propuestas para levantar la consulta la próxima semana.

"Confío en el compañero presidente y en el pueblo de que se haya elegido un garante para la encuesta", dijo.

Con esta visita concluye el desfile de 'corcholatas' de Morena en esta frontera. Mañana cierra el proceso de giras de reconocimiento para darle lugar a la fase encuesta de tres días. El 6 de septiembre Morena dará a conocer el resultado oficial.