Llega ‘Cruzada por mi Colonia’ a la Chaveña

Ciudad Juárez.— Tierra de arrastre acumulada por las lluvias por años y basura acopiada en algunas calles angostas de la Chaveña, son las particularidades que la Dirección General de Servicios Públicos Municipales encontró en esta colonia, que es una de las más antiguas de la ciudad.

Uno de los retos que quedan para varios comités de vecinos que hay en la zona es que los residentes colaboren para mantenerla limpia, dijo Susana Ornelas, de 53 años, quien tiene toda su vida viviendo ahí.

“Tenemos que conseguir que la gente se concientice para que vean limpio y digan: ‘se ve bonito’; sacar la basura cuando pase el camión, no antes, barrer nuestras calles, echar la basura a los botes para que la colonia se vea bien”, mencionó la mujer, quien es presidenta del comité de vecinos de un sector de la colonia.

El director de Limpia, Gibran Solís, explicó que al arrancar los trabajos de la novena ‘Cruzada por mi Colonia’ detectaron que el principal problema en esa zona es la tierra de arrastre.

“Por la ubicación geográfica en la que está la colonia, en la época de lluvias tiene un gran problema de escurrimientos pluviales, entonces tenemos toda la zona de la calle Paso del Norte con un acumulamiento muy importante de tierra de arrastre y que se incrementa por algunas de las obras que están en proceso por otras autoridades”, explicó.

Dijo que se contó con el apoyo de transportistas de material y desde la semana pasada sacaron cerca de 15 viajes de tierra de arrastre y escombro que estaba esparcido en la parte oriente de la colonia.

Respecto a la basura acumulada, dijo que en la calle 5 de Febrero hay dos puntos: Primer Centinela y Segunda Centinela, en los que, por ser caminos muy angostas, no entra el camión recolector, aparte de que los vecinos no sacan la basura el día que les corresponde y no tienen botes para depositarla.