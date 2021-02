Llega ayuda a la Kilómetro 29

Ciudad Juárez— Como parte de los programas de apoyo a las familias más necesitadas de la ciudad, personal de la Fundación Pedro Zaragoza entregó despensas y otros apoyos en especie a los habitantes de la colonia Kilómetro 29, en la zona surponiente de la ciudad, dio a conocer Erika Acosta, representante de la citada agrupación.

Paquetes con alrededor de 10 kilos de distintos alimentos recibieron 50 familias que se reunieron en un salón de la zona, pero aparte les donaron cobijas y ropa de invierno, además de juguetes para los niños, indicó.

Acosta explicó que de acuerdo a un estudio sobre la población que reside en este sector de la ciudad, colindante con la carretera a Casas Grandes, la colonia Kilómetro 29 la forman 88 manzanas en las que viven aproximadamente 838 personas de distintas edades, pero la mayoría de ellos en situación vulnerable.

En esta colonia, como en otras de esa parte de Juárez conocidas como ‘Los Kilómetros’, les faltan los servicios públicos como el agua potable, el drenaje y la pavimentación; el agua que les surten la llevan en pipas.

Según estudios sobre esa colonia, el 40 por ciento del uso del suelo es habitacional, pero de las 88 manzanas que existen ahí, 37 de ellas presentan riesgo de inundación en temporada de lluvia, por lo que no es posible el acceso a la colonia.

Cada semana la fundación entrega víveres

Esta colonia cuenta con tres espacios recreativos y tres espacios educativos, en los cuales también es frecuente que se lleve el apoyo para los estudiantes, debido a las carencias que tienen en sus familias.

La directora de la Fundación Zaragoza, Verónica Jiménez, comentó que aparte de lo donado en esta colonia, semanalmente alrededor de 5 mil familias de escasos recursos económicos reciben el apoyo alimenticio con las despensas que les entrega personal de la asociación, y también a través de distintas asociaciones que trabajan en las colonias de la periferia.

Cada semana la fundación entrega 20 toneladas de víveres en despensas que llevan distintos tipos de alimentos, entre latas, granos, harinas, aceite comestible, cajas de cereal y otros más, indicó.

La Fundación Pedro Zaragoza trabaja también con el apoyo de otras instituciones y empresas que aportan para los víveres que reúnen en el banco de alimentos que se encuentra situado por la avenida Tecnológico, al sur de la ciudad, y en donde se almacenan los productos que luego se empaquetan para formar las despensas que después llevan a las familias más humildes de la ciudad.

En cada despensa se procura entregar alimentos nutritivos y que puedan cocinar con facilidad las personas que los reciben, como frijol, arroz, lentejas, habas, distintos tipos de pastas, alimentos enlatados, leche, jugos, harinas para hacer tortillas y para hot cakes, y otros productos.

Este programa de apoyo es permanente, pues son muchas las familias que necesitan del apoyo y más en estos momentos, ya que por la pandemia de Covid-19 hay personas que no tienen empleo, otras trabajan por poco tiempo y lo que ganan no les alcanza para cumplir con todas las necesidades en la casa, indicó. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)