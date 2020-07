Llega a Juárez abogada Susana Prieto tras 22 días de arresto

Ciudad Juárez— La abogada laborista Susana Prieto Terrazas publicó ayer por la tarde que ya se encontraba en Cuidad Juárez y compartió en redes sociales fotografías con un grupo de simpatizantes; sin embargo, los vecinos del fraccionamiento Villas San Ángel se inconformaron por la concentración masiva de personas sin tomar las medidas sanitarias.

“Los vecinos me avientan la poli. Ya ni en mi casa estoy tranquila! Viva Chihuahua”, publicó Prieto Terrazas.

Una persona, quien pidió que se omitiera su nombre por temor a la abogada y sus seguidores, señaló que en la calle Calzada del Río del citado fraccionamiento, la abogada tiene una propiedad que no habita, ya que desde hace años se fue a vivir a El Paso, Texas.

Mencionó que su inconformidad es que llegaron alrededor de 50 a 60 gentes para hacer una reunión utilizando espacio común de la zona habitacional, como es la cancha de tenis donde colocaron una carpa para el convivio, sin respetar las medidas de sana distancia y no utilizar algunos cubrebocas.

“Aquí en el fraccionamiento estamos cuidando lo de la salud y no hemos abierto la alberca por lo mismo. La licenciada tiene un evento masivo con banderas rojas. Los vecinos no estamos de acuerdo en eso. Anteriormente no denunciábamos porque nos ha golpeado gente y amenazado”, expresó.

Dijo que llamaron a la Secretaría de Seguridad Pública para denunciar la concentración en el evento privado con decenas de gente, pero los policías llegaron, miraron y se retiraron.

Agregó que están inconformes porque no se canceló el evento masivo siendo que a sus hijos no los dejan salir de casa para protegerlos de la pandemia.

La abogada recobró su libertad la noche del miércoles después de 22 días de permanecer presa y tuvo que sujetarse a varias condiciones, entre las que destaca que fue desterrada del estado de Tamaulipas.

Prieto Terrazas abandonó esa entidad federativa y se le prohibió regresar, salvo a las diligencias que podrían realizarse ante esa autoridad y previo aviso y entrega de itinerario.

Prieto Terrazas abandonó el Centro de Ejecución de Penas y Sanciones de Ciudad Victoria Tamaulipas y al recobrar su libertad manifestó que fue acusada por delitos que no cometió.

“Temo que el gobernador me pueda matar a mí y mi hija”, expresó.

Agregó que pidió ayuda a la Embajada de Estados Unidos y se consideró una presa política.