Llega 2024 a 300 homicidios

Ciudad Juárez.- Con los hechos violentos en el último día del mes, marzo superó a febrero en la incidencia de homicidios dolosos, y Ciudad Juárez llegó a 300 víctimas en 2024, de acuerdo con el seguimiento periodístico.

Al cierre de esta edición, se contabilizaron con base en información de la Fiscalía General del Estado un total de 88 víctimas, entre las cuales se cuentan 12 osamentas encontradas en la zona de El Sauzal, en un terreno baldío en lo que ha sido el hallazgo más numeroso del año en una fosa clandestina.

El sábado, seis víctimas de asesinato fueron reportadas, entre ellas un conductor particular de plataforma digital, cuya identidad no ha sido oficialmente dada a conocer. Por este hecho resultó detenido un hombre, Carlos Alberto C. M., de 21 años de edad, quien presuntamente robó el arma de cargo de su madre, una agente de la Policía Municipal, para cometer la agresión.

También se reportaron dos cuerpos encobijados por la madrugada en la colonia Kilómetro 29, la agresión contra el hermano de una policía estatal en la colonia Fray García de San Francisco, el hallazgo del cadáver de un hombre con huellas de violencia en la colonia Villas de Alcalá y finalmente la localización del cadáver de un hombre envuelto en plástico en la colonia Vista Hermosa.

En los primeros minutos del domingo, un hombre fue asesinado a bordo de su vehículo, un Honda Accord negro, sobre la calle Ramón Rayón, en el fraccionamiento Hacienda de las Torres.

La víctima quedó sin vida al volante de su auto, el cual terminó sobre la banqueta, a un lado de la barda de la maquiladora Prologis, hasta donde llegaron las autoridades para tomar conocimiento del hecho violento.

Poco después del mediodía, fue hallado el cuerpo de otro hombre, al que se le apreciaban golpes de piedra y heridas cortantes en el cuello y brazos.

La víctima de homicidio doloso número 88 del mes de marzo en Ciudad Juárez fue reportada a las 12:15 horas, por un ciudadano que pasaba por el periférico Camino Real y la calle Segunda de Ugarte, en la ampliación de la colonia Felipe Ángeles.

En el lugar se localizó una piedra con manchas de sangre y una hoja de cuchillo, que se utilizó para atacarlo, señaló un agente ministerial.

El área fue asegurada y analizada por peritos en criminalística de campo y policías de investigación pertenecientes a la Unidad de Delitos contra la Vida.

Enero cerró con 125 víctimas de homicidio, mientras que febrero tuvo 87 personas asesinadas en diferentes circunstancias.