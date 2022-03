Llaman médicos a no abandonar prevenciones

Ciudad Juárez.— El Colegio Médico de Ciudad Juárez (CM) exhortó a la ciudadanía a no confundir la actuación que adopta de frente a un semáforo vial en verde con la que se debe tomar ante el epidemiológico, de peligro bajo. Alonso Ríos Delgado, titular del Consejo Consultivo del gremio de doctores, pidió a todos los fronterizos mantener las medidas de sana distancia, higiene y el uso correcto del cubrebocas para prevenir contagios de Covid-19.

“Ahora que el Gobierno federal puso al 99 por ciento de los estados en verde, excepto por el de Querétaro, el llamado a la ciudadanía es que no confunda el semáforo verde con el de vialidad, porque dices verde y eso inconscientemente lo asumen como ‘Ah, ya puedo hacer lo que quiera’, y no es así”, dijo el profesional. Apeló a la conciencia de los ciudadanos para que, incluso los que ya están vacunados, no bajen la guardia.

Puntualizó que el SARS-CoV-2 se ha vuelto una enfermedad endémica, lo que quiere decir que la comunidad debe aprender a vivir con ella, pero acatando siempre las recomendaciones de la Secretaría de Salud, pues no es descabellado pensar que continuarán apareciendo nuevas variantes del coronavirus y esto puede implicar nuevas oleadas que tendrán como consecuencia decesos, aunque en menor medida.

Fue ayer cuando formalmente se reactivó el semáforo en verde, mismo que según Ríos Delgado todavía es sinónimo de “alerta”. El Consejo de Salud determinó que su duración será hasta el 20 de marzo y continuará o podrá dar marcha atrás. Es por ello que el llamado es a no confiarse, toda vez que la contingencia sanitaria sigue activa y eso quiere decir que aún habrá casos.