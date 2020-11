Llaman a tener precauciones por entrada de frente frío

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante un descenso en las temperaturas pronosticado a partir de mañana para esta región las autoridades de Protección Civil hacen un llamado a extremar precauciones, principalmente con el uso de calentones.

De acuerdo a la página especializada en el reporte del clima The Weather Channel, mañana viernes las temperaturas mínimas en Ciudad Juárez se registrarán en 34 grados Fahrenheit, equivalentes a un grado centígrado, para el sábado serán de 33 grados, el domingo 35 y el lunes 32, equivalente a 0 grados centígrados.

Efrén Matamoros Barraza director de la dependencia municipal, dijo que lo anterior se debe a que hoy ingresa a la región el frente frío número 17.

Hizo un llamado a mantener los cuidados para evitar enfermedades en las vías respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores.

Las recomendaciones que se emiten al encender los aparatos calefactores son abrir una ventana entre 10 a 12 centímetros para que haya reposición de oxígeno, alejarlos de ventanas, sillones y camas, y apagarlos antes de ir a dormir.

Matamoros Barraza exhorta a no usar estufas o anafres para calentar la casa, no tener el boiler o calentador de agua dentro de la vivienda, no vaciar el tanque de gas y no cerrar herméticamente ventanas y puertas.

También pide ser cuidadosos al usar los calentones, pues es importante utilizar un regulador para conectar el aparato al cilindro de gas, verificar que la esprea sea la adecuada para gas natural o butano, y sacar el tanque de gas de la vivienda.

Dijo que es necesario usar mangueras flexibles de neopreno o líneas de cobre para calentones tradicionales.

Por otro lado, indicó que el albergue municipal se encuentra listo para recibir a las personas que acudan, por lo que pidió a los juarenses reportar al 911 a los indigentes que vean en la calle, a fin de que Seguridad Pública los traslade hasta el refugio.

El albergue temporal se ubica en la calle 20 de noviembre, frente al Monumento a Benito Juárez.