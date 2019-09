Llaman a regular publicidad oficial

Ciudad Juárez— Organizaciones internacionales a favor del derecho a la información y la libertad de expresión advirtieron la necesidad de que la entidad cuente con una ley de publicidad que regule la relación entre el estado y los medios de comunicación.

“Es necesario establecer una ley de publicidad con lineamientos claros y precisos sobre esa relación del Estado y medios de comunicación a través de la publicidad”, consideró Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en París, Francia.

Tras la información difundida por El Diario en torno a la adquisición de un predio contiguo a una propiedad particular del gobernador Javier Corral Jurado, en un proceso probablemente irregular, el mandatario ha dado a conocer que el Gobierno del Estado analiza proceder legalmente contra esta casa editora, a la que acusa de “azorrillarlo” para conseguir publicidad.

Balbina Flores dijo que para frenar estas situaciones hay que establecer una ley de publicidad con lineamientos claros y precisos sobre esa relación del Estado y los medios de comunicación a través de la publicidad.

“Él tiene una opinión y lo llama extorsión, puede hacer uso de otros calificativos, porque siempre que los medios son incómodos para los gobiernos habrá muchas expresiones que vayan en contra de ellos”, dijo.

“Lo que hay que destacar es la investidura que tiene, es el gobernador y su principal función no es descalificar, es garantizar los derechos de los medios de comunicación y del ejercicio periodístico”, apuntó Balbina Flores.

Además de los amagos del mandatario estatal, en los últimos días servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado realizan campañas de desprestigio a través de las redes sociales contra El Diario y sus periodistas, hecho que es reprobado por Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, organización con sede en Londres.

“Es importante que los servidores públicos tengan una retórica en la cual reconozcan la importancia del periodismo y la pluralidad informativa en la vida democrática, es decir, un gobernador gobierna a quienes lo quieren y a quienes no lo quieren y Javier Corral tiene que admitir que la democracia implica la pluralidad”, dijo.

Agregó que hay que reconocer la importancia de esto para que la gente pueda participar en el espacio cívico, en la medida en que se estigmatice a la prensa, más aun en contextos violentos como lo es el estado de Chihuahua. “Lo que termina sucediendo es que se envalentonan aquellos perpetradores que quieren agredir a la prensa y pueden incrementar los niveles de riesgo a los que de por sí se entregan las y los periodistas”, explicó.

Fue hasta después de ser publicado el reportaje en El Diario que el mandatario estatal acudió a diversos medios de comunicación para informar la situación legal del terreno contiguo a una de sus casas en esta frontera y que según aseguró está en promesa de compraventa.

Jorge Luis Sierra, periodista y consultor de medios, dijo que la rendición de cuentas de los gobernantes es algo saludable para cualquier democracia.

“Donde no hay rendición de cuentas hay un ejercicio abusivo del poder, no hay contrapesos, no hay balance y eso se puede convertir fácilmente de una democracia a un autoritarismo”, planteó el periodista y consultor de medios.





