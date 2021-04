Llaman a practicar humildad, servicio y amor a los demás

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, celebró ayer por la tarde en Catedral la misa de la Cena del Señor, pero sin el lavatorio de pies por la situación de salud que se vive en esta ciudad debido a los contagios de Covid-19.

Durante la eucaristía recordó el momento en que Jesús en un acto de humildad lavó los pies a sus discípulos y al final les dijo: “Lo que yo he hecho con ustedes, hagan lo mismo”. Dijo que Cristo nos enseña a ser humildes, nos invita a servir y amar al prójimo, inclinarnos hacia el otro y estar cerca en estos tiempos, por lo que exhortó a llevarlo en práctica en la familia, con los amigos y en la sociedad.

“Vivo la eucaristía y va conmigo Jesús, al hogar, al trabajo, a las ocupaciones, a las tareas, en los momentos de alegría. Cristo se hace presente en mi vida”, expresó.

Señaló que lamentablemente vivimos tiempos difíciles donde además de la pandemia y enfermedad, sigue habiendo violencia en el mundo, en el país y en la ciudad.

“Muertes, asesinatos, corrupción, pobreza, pleitos entre bandas, injusticia. Qué le pasa a la humanidad, nos alejamos de Dios, no tenemos ese encuentro con Jesús, no vivimos el mandamiento del amor, no me comprometo”, expresó.

Mencionó que prácticamente llegamos al fin de la Cuaresma y han hecho un camino intenso de reflexión, de oración, un camino de conversión con Jesús.

“Nos hemos preparado a través de la oración, del ayuno, de la limosna y la misericordia y así damos inicio hoy a la Semana Santa, bien preparados para vivir intensamente con mucha fe, los misterios de Cristo”, expresó.

Durante la eucaristía se realizó la bendición de los panes y al término de la misma se realizó una ceremonia para llevar al Santísimo hacia la capilla de Guadalupe, donde permanecerá durante toda la noche y madrugada del viernes con fieles rezando.