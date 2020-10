Llaman a no saturar laboratorios de pruebas

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— En medio del alza en el número de contagios y defunciones por Covid-19, personal de Salud estatal pidió a la ciudadanía no saturar los laboratorios para la realización de pruebas para detectar la enfermedad, para que éstas se apliquen únicamente a quienes reciban una instrucción médica.

Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva de Chihuahua, indicó que tanto el uso de oxígeno en casa, como la realización de pruebas Covid deben ser únicamente bajo instrucción médica, con la intención de evitar complicaciones de la enfermedad.

“La ciudadanía se está haciendo pruebas sin tener la indicación de un médico, se están registrando largas filas y es importante que las personas que se realicen estos diagnósticos, lo hagan bajo instrucción de un médico, ya que ellos determinarán qué tipo de prueba hacer y cuándo hacerlo”, puntualizó.

Lo anterior, luego de que en los últimos días se han detectado largas filas de espera en los laboratorios de esta ciudad para realizarse las pruebas de SARS-CoV2 y descartar algún contagio por coronavirus.

En recorridos realizados por El Diario se ha podido observar como laboratorios particulares presentan una saturación de pacientes que acuden a realizarse las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

Dichas pruebas se ofrecen a un costo de 3 mil 999 pesos, mientras que el diagnóstico de anticuerpos (IgG), se realiza por un precio de entre 680 y mil 996 pesos en laboratorios y clínicas privadas.

Tan sólo en las pasadas 24 horas, la Secretaría de Salud detectó la realización de mil 436 pruebas realizadas en todo el estado; de ese número, 833 fueron aplicadas en Clínica Médica Internacional; 245 en el Laboratorio Estatal; 161 en Imagen Diagnóstica; 127 en el IMSS; 66 en Laboratorio UACH y 4 en Laboratorio Ángeles.

Mientras que el acumulado de pruebas de laboratorio que se registra hasta el momento en la entidad es de 84 mil 535, según información de Salud estatal.

De la misma manera, reiteró el exhorto a no adquirir sistemas de oxígeno si no son requeridos en casa, y si no fueron indicados por un médico.

“Hay un riesgo de que el paciente que está buscando oxígeno y no fue indicado por el médico, se complique. El oxígeno no quita la enfermedad, sólo ayuda en un punto de la misma; son muchas cosas más las que se tienen que determinar y supervisar por parte de un médico”, dijo.

La recomendación se realizó, luego de que en las últimas semanas se disparara la demanda de tanques de oxígeno en regiones como Juárez y Chihuahua ante el temor de la ciudadanía a la muerte durante el internamiento en un hospital y la saturación de espacios debido a la pandemia.

elara@redaccion.diario.com.mx