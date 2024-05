Llaman a juarenses a esterilizar a sus mascotas

Ciudad Juárez.- Los ciudadanos interesados en esterilizar gratis a sus mascotas pueden acudir este día al centro comunitario de Anapra, porque el siguiente fin de semana el Municipio suspenderá estas actividades por las elecciones.

Las jornadas masivas se reactivarán el 8 y 9 de junio en Infonavit Chamizal, dio a conocer el coordinador de Enlace de la Dirección de Centros Comunitarios, Rogelio Casillas.

Las acciones iniciarán este día a partir de las 8 de la mañana en el centro comunitario de Anapra ubicado en la calle Delfín y Rémora.

Los perros y gatos deben ir con ocho horas de ayuno, estar sanos y libres de garrapatas.

El objetivo de estas jornadas masivas es disminuir la sobrepoblación de animales callejeros y apoyar a la salud pública, afirmó el director general de Centros Comunitario, Jesús García Reyes.

Ayer sábado para las 10:30 de la mañana se habían registrado 150 animales y a esa hora ya se habían intervenido 80, explicó Casillas.

Dijo que la primera persona llegó a las 6:15 de la mañana con cuatro mascotas y esperó en su vehículo a que iniciaran las intervenciones.

Explicó que los sitios donde se realizan las jornadas de esterilización deben cumplir con el espacio adecuado para las intervenciones y la recuperación de las mascotas.

“También se ve el grado de necesidad que se ve en el entorno del centro comunitarios, nos estamos enfocando en las zonas de atención prioritarias, como el norponiente, Kilómetro 27, Kilómetro 20 y donde se ve el alto índice tanto abandonados como callejeros”, indicó.

Este sábado las esterilizaciones las realizó un equipo de 16 veterinarios, se informó.

‘Peluchín’ fue uno de los perros que ayer fue intervenido, su dueño decidió llevarlo para que no se enferme.

“Como Peluchín no ha tenido crías y no va a tener, lo traje para que no se me enferme”, comentó Francisco Sánchez Valenzuela.

Dijo que su perro tiene 3 años y fue rescatado porque un vecino se cambió de casa y lo iba a abandonar.