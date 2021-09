Llaman a indocumentados a no dejarse engañar por abogados

Ciudad Juárez— El Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) y la organización Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS), hicieron un llamado a los migrantes para que no se dejen engañar por abogados que les prometen lograr el asilo en Estados Unidos a cambio de dinero.

“Nuestro programa de ingreso a Estados Unidos para casos vulnerables ya concluyó, no te dejes engañar, todos nuestros servicios son gratuitos. (Pero actualmente) todas las fronteras continúan cerradas. No tenemos fecha para otro programa similar. No tenemos listas de espera”, alertó ayer HIAS, a través de sus redes sociales, tras la culminación del programa de excepción humanitaria al Título 42.

Hasta ayer, todas las fronteras de Estados Unidos estaban cerradas para los migrantes y no había forma de solicitar asilo, mientras que las expulsiones bajo el Título 42 continúan, con el argumento de prevenir la propagación del Covid-19.

“Entendemos su desesperación, pero no tenemos forma de ayudarle a ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo. Lo sentimos. Si le piden dinero con la promesa de ingresarle por medio de HIAS o de otra organización es un engaño, no pierda su dinero”, alertó.

Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), también exhortó a los migrantes en busca de llegar al vecino país que no se dejen engañar por supuestos abogados migratorios que les piden dinero a cambio de lograr su asilo, ya que en realidad se trata de traficantes de personas.

“Si por alguna razón, personas o abogados les hacen la promesa de lograr su solicitud de asilo, denuncien a la Procuraduría General de la República (PGR), para que interpongan la denuncia, porque son traficantes de personas”, pidió el funcionario estatal.

Dijo que existen abogados que se hacen pasar como parte de las organizaciones, así como grupos en Facebook que buscan engañar a los migrantes haciéndoles creer que les ayudarán a conseguir el asilo.

El programa de excepción humanitaria al Título 42 concluyó oficialmente el 31 de agosto de 2021; sin embargo, ayer cruzó a través del puente internacional Paso del Norte – Santa Fe, un último grupo de 30 personas que ya estaban registradas y habían sido entrevistadas desde semanas anteriores, para analizar si eran aptas para el programa humanitario.

Otra persona más cruzó también ayer la frontera a través del puente internacional Zaragoza-Ysleta, apoyada por la Red Católica de Inmigración Legal (Clinic).

De acuerdo con Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante, gracias al apoyo de los abogados de Clinic, cerca de 560 migrantes mexicanos y extranjeros pudieron cruzar la frontera para solicitar el asilo, a través del programa humanitario que mantuvo el gobierno de Estados Unidos.