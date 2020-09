Llaman a conformar asamblea feminista

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— En representación de las 27 manifestantes detenidas la tarde del sábado 5 de septiembre en el Centro de Ciudad Juárez, cuando hacían pintas en la infraestructura urbana “con el propósito de expresar y hacer memoria histórica de las violencias”, un grupo de ellas dio ayer los testimonios de su detención y llamó a la conformación de una Asamblea Feminista Amplia y Permanente en contra de la Violencia.

Vestidas de negro y cubiertas del rostro, relataron cómo ocurrió su detención, mientras otras permanecieron hincadas de espaldas y con las manos atadas con listones morados y con esposas, simbolizando su detención.

“Yo estaba enfrente del contingente tratando de organizarlo, cuando volteo tienen a dos compañeras, a una la estaban estrellando contra la patrulla, la estaban golpeando, le estaban jalando el cabello. Y a otra de mis compañeras la estaban ahorcando… a mí me estrellaron contra una patrulla, me empezaron a pellizcar el abdomen, me empezaron a levantar la blusa para tocar mi pecho izquierdo, esto no se puede quedar así”, narró una de las detenidas por agentes de la Policía municipal.

Denunciaron que la colectiva Hijas de su Maquilera Madre ha recibido hostigamiento policiaco y de tránsito desde el asesinato de su compañera Isabel Cabanillas, el pasado 18 de enero.

Las manifestantes responsabilizaron al presidente municipal Armando Cabada y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por los atropellos a sus derechos, y exigieron que se salvaguarde física, emocional y psicológicamente a todas las afectadas, así como que cese el abuso policiaco.

Carla Palacios, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, demandó al Gobierno municipal que se comprometa a investigar de manera pronta las denuncias de tortura, violencia sexual y malos tratos que denunciaron los colectivos de mujeres que luchan en contra de la brutalidad policiaca.