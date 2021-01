Llaman a aprovechar última semana de rebaja

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Vehículos que serán sorteados entre contribuyentes cumplidos

Ciudad Juárez— La siguiente es la última semana para aprovechar el descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial, por lo que la Dirección de Ingresos hace la invitación a la ciudadanía a que aproveche los últimos días de esta facilidad.

La titular de la dependencia, Cecilia Gómez Lara, indicó que es importante no dejar pasar la oportunidad, ya que para febrero la rebaja se reduce a 10 por ciento.

Exhortó además a no esperar hasta los últimos días del mes, cuando las líneas para cumplir con la obligación son más largas.

Los contribuyentes que paguen su predial 2021 durante enero y febrero participarán en la rifa de 10 autos y otros premios como motocicletas, pantallas y teléfonos celulares.

La funcionaria afirmó que durante enero las oficinas de Ingresos y Catastro están abiertas de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, es decir, una hora más temprano, ya que el horario regular de apertura es a las 8:00 a.m.

Mencionó lugares alternos como las cajas ubicadas en Asentamientos Humanos, Regulación Comercial, Edificio Nielsen, Cerecito y Coordinadora Zaragoza, donde trabajan de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Además se encuentran abiertas las oficinas de Vialidad Aldama y Babícora, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., los sábados de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., y los domingos de 8:00 de a.m. a 3:00 p.m.

Otros puntos donde se puede realizar la contribución son los bancos Banorte, Scotiabank, Santander, Banamex, BBVA y HSBC, así como las tiendas Oxxo, S-Mart, y los 37 cajeros multipagos ubicados en centros comerciales. En estos últimos se debe llevar la clave catastral.

La gente que desee pagar vía Internet puede hacerlo a través de las páginas www.pagosdigitales.com y www.juarez.gob.mx

Asimismo, existen módulos en los centros comerciales S-Mart sucursales La Cuesta, López Mateos, Jilotepec, Galerías Tec y Río Grande, y en Soriana San Lorenzo, Gran Patio, Las Torres, Plaza Juárez y Sendero, en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábado.