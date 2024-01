Llama Iglesia a orar por el país

Ciudad Juárez.- La Iglesia católica de Ciudad Juárez pidió a los feligreses orar por el país debido a que este 2024 se realizarán elecciones federales y locales.

“Es un año difícil para México, hay que orar por nuestro país justamente el día de hoy porque es un año en el que tenemos elecciones, en donde podemos polarizarnos muy fácilmente los mexicanos en vez de unirnos; entonces, va a ser un año complejo en ese sentido y tenemos que orar para que tengamos gobernantes dignos de nuestro país y nuestro pueblo, para que le hagan un bien a la comunidad, que lo lleven por buenos caminos, de reconciliación, de unión y de progreso”, expuso el párroco de la Catedral de Ciudad Juárez, Eduardo Hayen.

Dijo que para este nuevo ciclo, el tema central que deberían tratar los gobernantes es el de la familia, grupo que es el más afectado de todos, a pesar de que hay problemas sociales en la frontera relacionados con los migrantes.

“La familia es el grupo más golpeado de todos, sí hay problemas sociales con los migrantes, pero las familias necesitan guía y orientación, no que nos pongan leyes inicuas que van contra la familia, que atentan contra el bien común… porque desbaratar la célula social es desbaratar al país, entonces, necesitamos gobernantes que velen por la familia, que digan no al aborto y a tantas cosas que van destruyendo la vida familiar, para mí eso es lo principal, y que garanticen derechos fundamentales como es la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad religiosa, que son derechos básicos para que una sociedad tenga armonía y convivencia”, abundó Hayen.

El mensaje para los gobernantes y ciudadanos es dejarse transformar por la presencia de Dios, agregó el párroco. “Si nuestra conciencia no tiene un ser superior al cual remitirnos para seguirlo y obedecerlo estamos perdidos completamente, es decir, que si es gobernante y no tiene a Dios, no habrá ninguna moral que lo controle y podrá hacer lo que quiera, no hay a quién rendirle cuentas, por eso hago énfasis en la conversión que necesitan gobernantes y gobernados”, expresó.

El sacerdote explicó que los católicos acuden a la iglesia para celebrar a la Divina Providencia, que se recuerda el día primero de cada mes –y que coincide con Santa María de Dios–, a quien los feligreses piden que no los desampare durante todo el año.

“De eso se trata la Divina Providencia, es decir, abrirnos a los designios de Dios para que el Señor nos vaya guiando con todo lo que necesitamos en el cuerpo y en el espíritu, para darnos el sustento y la fe, entonces, el mensaje central de este año que estamos iniciando es dejarnos convertir, dejarnos bendecir por Dios para que este año sea lleno de su gracia, es lo principal”, expuso párroco de la Catedral.

