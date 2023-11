Llama Dirección de Salud a prevenir quemaduras este invierno

Ciudad Juárez.- La Dirección de Salud municipal exhortó a la ciudadanía para que prevenga las quemaduras en el hogar.

La doctora Daphne Santana Fernández, titular de la dependencia, dijo que las heridas son el resultado de los accidentes que ocurren en la temporada invernal.

Dijo que el cuidado en el hogar es esencial para prevenir quemaduras, motivo por el que es importante mantener el área de la cocina segura, de donde se debe mantener alejados a los niños y jóvenes, el grupo más susceptible a sufrir este tipo de accidentes.

Además, se debe tener cuidado con los recipientes que contengan agua caliente, o bien, de preferencia puede regular el termostato del calentador de agua para evitar que las temperaturas sean excesivamente altas.

También es necesario hacer una supervisión constante con las velas, chimeneas, calentones, estufas, hornos y otros elementos que involucren el uso de fuego, además de mantener una distancia segura para su protección.

En caso de que algún miembro de la familia sufra una quemadura en el hogar es importante brindarle los primeros auxilios. Lo primero que debe hacerse es retirarle la ropa de la parte afectada, envolver al afectado en una sábana limpia y llevarlo a un centro médico, indicó la doctora Santana Fernández.

¿Qué no hacer?

Recomendó no aplicar pomadas, aceites, hielo y otras sustancias que no sean agua, así como evitar romper las ampollas; también dijo que no se debe tener contacto directo con la herida porque puede provocar una infección.