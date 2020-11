Llama Cabada a la solidaridad contra el Covid

El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez hizo un llamado a la unidad de todos los juarenses para salir adelante de la pandemia que se vive a causa del Covid-19.

Este jueves en la tarde, minutos antes de iniciar la sesión de Cabildo número 88 ordinaria, el alcalde emitió un posicionamiento sobre la contingencia de salud que se vive actualmente en Ciudad Juárez.

Manifestó que en las últimas semanas “hemos pasado por momentos muy difíciles y dolorosos a causa de la pandemia, situación que ha puesto a prueba las capacidades institucionales en el tema de la salud, lo social y lo económico”.

Producto de este incremento de casos de Covid-19 se han visto múltiples casos de ciudadanos que han enfermado y afectado su economía familiar; “también hemos visto cómo personas cercanas han muerto, dejando un gran dolor en nosotros”. Cabada dijo que al igual que muchos de los ciudadanos, compañeros de trabajo y sus familiares han fallecido víctimas de este virus.

Envió sus condolencias al coordinador de regidores independientes, Carlos Ponce Torres, por el lamentable fallecimiento de su esposa Blanca Rosa Cantú Martínez, al igual que al personal de la administración pública, a sus familiares y amigos que han sufrido por la pérdida de un ser querido.

“Este es un momento para mantenernos unidos para enfrentar esta pandemia, no es el tiempo de divisiones ni para planteamientos individuales, la única manera que tenemos para salir adelante es teniendo la misma visión, un mismo camino y un mismo objetivo. Se han tomado decisiones difíciles pero necesarias, pues no hay espacio para equivocaciones ni para permanecer al margen de la situación, todos deben poner de su parte acatando las disposiciones de los tres niveles de gobierno; no se debe hacer de la pandemia un tema político porque eso nos llevará a pérdidas de vidas humanas”, expresó.

Dijo que es necesario reconocer la gran labor que el personal de Salud ha realizado, ya que por encima de su propia salud y seguridad continúan con su mayor empeño en su área de trabajo.

Indicó que ha vivido dos veces los estragos que causa el coronavirus y eso lo hace apreciar aun más el valor de la salud, la familia y los amigos, pues durante el tiempo en que estuvo hospitalizado era reconfortante recibir mensajes de ánimo de muchos juarenses.