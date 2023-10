Llama alcalde a su gabinete a redoblar esfuerzos

Ciudad Juárez.- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, invitó ayer a su gabinete a redoblar esfuerzos, luego de que la semana pasada arrecieron críticas en su contra en redes sociales por haber asistido a un evento con Claudia Sheinbaum, coordinadora de la Cuarta Transformación, y llamó a sus contrincantes a enfrentarse en territorio.

“Y a los adversarios cobardes que a través de redes inventan calumnias y mentiras, decirles que está bien, síganle si quieren por ahí, pero nosotros los vamos a estar esperando en territorio, y en el territorio es donde los quiero ver para seguir hablando”, lanzó.

Pérez Cuéllar hizo esas declaraciones ayer en la mañana en el evento de la Cruzada Rosa que se realizó en la colonia Granjas de Chapultepec. Dijo que no es un político cibernético y que no lo van a “matar a tiktokazos”, esto en relación a los ataques que ha recibido por medio de la red social de videos Tik Tok.

“Esta semana fue particularmente curiosa, pedí permiso el miércoles para ir a Parral y a acompañar a la doctora Sheinbaum y se vino una andanada de ataques a través de Tik Tok, sobre todo, y al mismo tiempo de manera muy cobarde con cuentas que no se identifican, no sabemos quiénes son, pero curiosamente al mismo tiempo el Comité Estatal del PAN dice que va a presentar una denuncia, una casualidad ahí medio rara”, manifestó.

Aseguró que es un presidente de territorio y a sus adversarios ahí los espera.

“Había escuchado decir; yo no soy un político mosca a mí no me vas a matar a periodicazos, yo diría; yo no soy político cibernético a mí no me vas a matar a tiktokazos, lo que les quiero decir a ellos, es que los esperamos en territorio, yo soy un presidente de territorio, y lo que quiero decirle hoy por un lado al gabinete es que redoblemos el esfuerzo en el territorio, yendo a las escuelas a los clubes del adulto mayor, a las calles, a los mercados como lo estamos haciendo, a donde podamos ir”, mencionó.

El alcalde declaró posteriormente a la prensa que se desató una campaña muy fuerte en su contra por haber asistido a eventos de Morena, por parte de la gobernadora Maru Campos, del Comité Estatal del PAN y en redes sociales.