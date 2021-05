Llama a someterse a revocación de mandato

Ciudad Juárez— El candidato del partido Fuerza por México, Andrés Solís, acudió al debate de ayer del IEE sin apuntes, “porque quise hablar de frente y siempre les voy a hablar de frente”.

En las tres diferentes rondas en que se basó el encuentro, habló de no concesionar el parque El Chamizal.

“No me vine yo a pelear con nadie, sin embargo, vine a invitar que el que gane la representación del municipio, nos sometamos a la ley de revocación de mandato. “Si yo lo gano, yo lo voy a hacer”, agregó.

Ante la pregunta sobre sus estrategias para mantenimiento áreas verdes, dijo: “Señores, el parque El Chamizal no se concesiona ni se vende, es de los juarenses, no permitamos como candidatos… el que llegue a la Presidencia, y si llego a ser yo, no lo vamos a permitir”, afirmó.

Llamó: “reforestemos las avenidas principales de Ciudad Juárez, la avenida principal que es nuestro libramiento, reforestemos los parques y jardines de todo nuestro Ciudad Juárez”.

El candidato de Fuerza por México planteó gestionar “de inmediato” siete clínicas municipales en Juárez.

De antemano, añadió, se gestionará para los jóvenes deportistas un centro de alto rendimiento para el deporte.

En su inicio, dijo que hizo una campaña muy corta por las calles y colonias más vulnerables, “me di cuenta de muchas cosas que están pendientes en la ciudad”.

Sobre su posición para limitar y regular el gasto en contratos a medios de comunicación, manifestó que “Siempre he dicho que no quiero ser presidente”, sino representante de municipio.

Refirió que jóvenes comunicólogos le preguntaron lo mismo al respecto. “Les contesté que en mi representación los comunicólogos van a tener un diálogo con el Ayuntamiento”, dijo.

