Línea 4, en riesgo de desaparecer

Ciudad Juárez— Con apenas 11 camiones que tienen una frecuencia de paso de una hora o hasta más, la Línea 4 en sus ramales Maquilas y Rivereño está a punto de desaparecer.

El ramal Maquilas, indica el jefe del Departamento de Transporte en la Zona Norte, Luis Lugo Ordorica, tiene 12 camiones pero sólo utiliza cinco debido a que otros cinco los tiene fuera de circulación y recientemente les decomisó dos durante el operativo “CRIBA”.

El funcionario reconoció que la falta de presencia actualmente está afectando a los usuarios que la utilizan y que, según agregó, tienen la dependencia saturada de quejas en las últimas semanas por los pocos recorridos que realiza.

“Tienen 12 camiones de los cuales nada más trabajan siete, y otros dos se los decomisé en el operativo Criba porque estaban en pésimas condiciones”, mencionó.

Usuarios de esa ruta que viven en el fraccionamiento Valle Verde denuncian que de no alcanzar a cierta hora, tienen que esperar hasta dos horas para abordar uno de esos camiones.

“El camión tarda al menos una hora en pasar y ¿si se te pasa o no se para? Hemos tenido que esperar hasta otra hora, y eso es todos los días”, dijo en febrero Jorge Ortiz, un usuario que se quejó de que tiene meses enfrentando ese problema.

A pesar de la denuncia constante, su queja, sin embargo, no ha tenido solución por lo que como él, los usuarios de esa línea siguen batallando con el servicio. “Todo sigue igual”, dijo entrevistado de nuevo la semana pasada.

Ordorica mencionó que los concesionarios de esa línea están enfrentando una crisis de rentabilidad, debido a que otras como Poniente Sur que pasan cerca de su recorrido “les comieron” a los pasajeros.

Sin embargo, dejó claro que están incumpliendo con la ley al no otorgar el servicio, por lo que se les advirtió que tienen que fusionarse con otras rutas o el Estado les retirará las concesiones.

“En las dos tenemos pésimo servicio, ya lo habíamos notado desde que entré (como funcionario) porque recibí quejas por el mal servicio. Y tienen razón, pero eso no es motivo para que dejen de darlo”, manifestó.

El funcionario expuso que se está considerando fusionar esa ruta con la Mercado de Abastos, que desapareció hace unos dos años.

No obstante, refirió, “en ese sentido me pidieron un tiempo prudente para mejorarla, de que no se metan de otra línea pues en ese tema son muy celosos, cuidan su territorio y obvio que no permiten que otros entren”.

“En este caso si no hay otra lo vamos a tener que hacer, el martes están citados, a ver a qué acuerdos llegamos para mejorar”, mencionó.

El funcionario dijo que los cinco camiones que están usando los intercalan durante todo el día, aunque asegura que los han estado sancionando cuando no cumplen con los horarios y la frecuencia establecida.

El ramal Rivereño opera con cuatro unidades, agregó.

Lugo no habló del número de sanciones que le ha impuesto la dependencia a los concesionarios de esa ruta por incumplir con lo que indica la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación para el estado de Chihuahua.

“Vamos a buscar alguna estrategia; una es introducir camiones de otras líneas o que algunos camiones de la Poniente Sur cambien el recorrido para que den apoyo”, indicó.

El recorrido que hace la Ruta 4 Maquilas incluye las avenidas Vicente Guerrero, Antonio J. Bermúdez para entrar a Valle Verde, para salir y tomar Paseo de la Victoria y llegar al centro comercial Las Misiones.

En tanto que la Oriente-Poniente, que es la que quieren fusionar con esa línea, corta por la avenida Tomás Fernández hasta Antonio J. Bermúdez para integrarse también a Paseo de la Victoria. “Ya se les dio el tiempo de más, el necesario para que mejoraran pero no tienen esa capacidad”, sentenció.





[email protected]