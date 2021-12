Limpia y tapa baches disfrazado de Santa

Ciudad Juárez.— Desde hace 15 años, Rubén Ledezma ha hecho de los baches de Ciudad Juárez su principal ingreso económico; todos los días sale con un bote, escoba y pala en mano para limpiar o arreglar algún desperfecto en el pavimento, pero su oficio cuenta con un peculiar ingrediente: su uniforme es algún atuendo que haga referencia a la temporada del año.

A la calle Manuel Gutiérrez Nájera, justo en el cruce con las vías del tren, todas las mañanas acude Rubén, de 52 años, con el objetivo de limpiar la zona a cambio de una moneda por parte de los traseúntes del sector, a quienes les hace pasar un momento ameno al verlo a él –y también a su esposa e incluso a su pequeña perrita– vestido de Santaclós.

Rubén dejó su natal Casas Grandes y viajó a Ciudad Juárez en busca de mejores oportunidades de vida. Aquí encontró en las calles una manera de obtener ingresos: “mi trabajo es andar aquí barriendo, haciéndola de Santaclós para sacar para comer, echándole ganas, y la gente se porta muy bien”, dijo él, quien agradeció el buen trato de los conductores y vecinos del sector.

Durante la temporada decembrina, él y su familia se disfrazaron de Santaclós, pero ante la llegada de los Reyes Magos planean personificar a los tradicionales personajes de Melchor, Gaspar y Baltasar, con el objetivo de continuar con la costumbre de rendir homenaje a cada una de las celebraciones del año y llamar la atención de quienes circulan por las calles de la colonia San Antonio.

Sin embargo, en ocasiones los disfraces no son todo el recurso del que se valen para hacer alusión a alguna festividad. Este año acompañaron su indumentaria con el sonido de villancicos en el lugar, incluso con un pequeño trineo con renos a sus costados y adornos como cajas de regalo, gorros navideños e imágenes navideñas.

“Los vecinos nos echan de menos cuando no venimos, nosotros le echamos muchas ganas, yo he tenido aquí como 15 años, pero ya me taparon mis baches, entonces ahora me pongo a barrer, a hacerle de payasito o de Santaclós, de todos los personajes que vayan saliendo; por ejemplo, ahora entrando enero vamos a venir de los Santos Reyes”, contó Rubén.

Hace unos años, el tramo donde trabaja Rubén con su familia no contaba con pavimento y eso provocó que con el tiempo tuviera varias irregularidades que dificultaban el tránsito, pero ya fue reparado, por lo que el oficio de Rubén ya no se limita a rellenar los baches, también limpia la calle y los patios de los vecinos.

“Feliz Navidad para todas las personas que me apoyaron y me siguen apoyando, que Dios los bendiga muchos años a todos los automovilistas y a todos los que me conocen en la calle”, dijo Rubén, quien con el tiempo ha sido reconocido por los habitantes del sector por su peculiar manera de salir a trabajar a las calles de Ciudad juárez.

En cifras

15 años lleva tapando hoyancos a cambio de un ingreso económico