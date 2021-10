‘Limpia’ en corporaciones

Ciudad Juárez— Ante los casos de abuso de autoridad, secuestro agravado, extorsión y robo, de los cuales han sido acusados agentes tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) como de la Estatal (SSPE) quienes han sido vinculados a proceso, los titulares de ambas corporaciones anunciaron que podrían realizar depuraciones en el interior que incluirían a otros mandos.

El pasado 8 de octubre, el exjefe del grupo de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Aldo Iván Sáenz Tocoli y nueve personas más fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) por los delitos de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada.

El operativo se realizó tras una investigación en la que se presentaron como evidencia los videos de cámaras de seguridad, donde se captó al grupo de policías allanando un domicilio, por lo que un juez federal con sede en Sonora emitió las órdenes de arresto el 4 de septiembre pasado, mismas que fueron cumplimentadas por un grupo de agentes federales de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) enviados desde la capital del país.

Al haber transcurrido dos semanas de estas detenciones, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, aseguró que continúa la investigación principalmente en el área que encabezaba Sáenz Tocoli para determinar si hay más elementos involucrados en este tipo de acciones.

“Vamos a modificarla, vamos a investigar si ellos incurrieron en algunas acciones, mas no sabemos si ellos tienen algún asunto con alguna autoridad investigadora sea federal o estatal, pero nosotros estamos haciendo una observación dentro de la corporación por si algún elemento sale mal o tiene malas acciones va a ser retirado de la corporación”, mencionó.

Reiteró que se realiza una investigación interna relacionada con la incapacidad de la que gozaba el excomandante mientras era buscado por las autoridades.

“Claro que preocupa el tema pero esto no significa que por unos malos elementos vamos a marcar a la corporación completa, la SSPM es la que tiene una mejor presencia en la ciudad y la cantidad de elementos con los que cuenta la Secretaría es la que vamos a ir modificando para que las cosas vayan mejor”, comentó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, no descartó realizar una ‘limpia’ de mandos en el interior de la corporación luego de que nueve agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y cuatro de ellos por extorsión, además de que otros cinco fueron grabados cuando irrumpieron en un domicilio de donde se llevaron a un ciudadano que denunció que sustrajeron de su propiedad una bolsa con dinero, lo cual también quedó videograbado.

“La depuración es permanente, yo no creo en las depuraciones de una vez cada inicio de sexenio, yo creo que la depuración debe de ser permanente, constante, es algo que no puede estar en una intermitencia que no le dé la constancia y la fortaleza a eso, respecto de los mandos no me refería a una sola persona, no es un tema de ratificar o no, no puedes dejar una titularidad escrita en piedra”, mencionó.

Dijo que la permanencia de los mandos también se determinará con base en los resultados como la reducción de la incidencia delictiva, la mejora de la percepción, las quejas recibidas, entre otros indicadores que determinan la operación de la Policía en un municipio.