Limitan sesiones de hemodiálisis a 90 pacientes del HG

Ciudad Juárez— Pese a que su salud y su vida están en riesgo, un grupo de 90 pacientes con problemas renales dejaron de recibir las sesiones de hemodiálisis en el Hospital General.

Uno de los enfermos renales dijo que requiere tres sesiones a la semana, pero que por falta de insumos sólo recibirá una, lo cual dijo lo pone en una situación entre la vida y la muerte.

Mencionó que la mayoría de los pacientes son beneficiarios del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y otros más son del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) y no cuentan con los suficientes recursos para acudir a los hospitales y clínica privadas donde cada sesión tiene un costo mínimo de mil 800 pesos.

Explicó que normalmente a la semana reciben tres sesiones de hemodiálisis y la semana pasada sólo se les dio dos y esta semana únicamente una, lo que pone en riesgo su salud.

“En mi caso me iba tocar lunes y viernes de la presente semana, pero me hablaron este jueves para avisarme de que no va haber sesión mañana porque no hay material”, expresó.

Dijo que los encargados del Hospital General se “hacen de la vista gorda”, porque saben que cuando falta material tienen que mandarlos a otros hospitales para que les den hemodiálisis, ya que no pueden dejar de darles.

Mencionó que esta no es la primera ocasión que ocurre una situación similar este año y está afectando directamente a 90 o más pacientes enfermos renales.

Indicó que si él o cualquiera de los enfermos decidiera acudir a un hospital o clínica privada tendría que pagar de su propio bolsillo mil 800 pesos o más por una sola sesión de hemodiálisis, lo cual no les es posible costear.

Agregó que actualmente los hospitales y clínicas particulares se encuentran todas saturadas y no ha podido encontrar donde le realicen el tratamiento.

“Nosotros no podemos durar más de una semana sin hemodiálisis o nos vamos a morir”, expresó.

Explicó que la hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, en sustitución de la función de los riñones y lo requieren hasta tres veces cada semana.

Hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido una postura oficial.