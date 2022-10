Limitados, los hospitales para identificar sobredosis

Ciudad Juárez.— La sobredosis con fentanilo entre la población usuaria de drogas en la ciudad son una realidad, sin embargo, la falta de estudios de laboratorio o testeos del consumo de esa droga limitan a los primeros respondientes a diagnosticar las sobredosis sólo como “intoxicación con sustancia desconocida”.

“No se hace un estudio, al menos la Cruz Roja no tiene esa capacidad, no hay quién lo haga a menos que el hospital le pida a las autoridades de salud y son las autoridades sanitarias las que pueden intervenir, nosotros en las ambulancias no”, precisó José Luis Ávila, coordinador operativo del servicio de emergencias de la Cruz Roja.

Reportes periodísticos de Tijuana, donde el consumo de fentanilo crece de manera alarmante, la Cruz Roja está reportando un aumento del 10 al 15 por ciento de casos de sobredosis, los cuales atienden directamente con Naloxona, el medicamento que hace la diferencia entre la vida y la muerte entre los usuarios del fentanilo ilegal.

La reportera Giovanny Urenda, del Sol de Tijuana, reportó el pasado 9 de septiembre que “en los últimos meses han incrementado las atenciones de la Cruz Roja Tijuana en personas que sufren sobredosis por consumo de fentanilo”, según declaró Aldo Juan Díaz Díaz, director médico de la institución.

“Es muy frecuente, varios con consecuencias fatales, nos han llegado pacientes donde no podemos hacer mucho por ellos, a veces ya vienen muertos por sobredosis o vienen bastante graves (...). Ha aumentado de un 10 a un 15 por ciento el número de pacientes del total que llegan intoxicados por fentanilo”, detalló.

La Cruz Roja Tijuana utiliza la Naloxona y cuentan con un sistema para localizar en algunas partes de la República el medicamento en caso de enfrentar escasez”, agregó.

En Juárez, la Cruz Roja está registrando entre siete a 12 casos de intoxicación por sustancias desconocidas al mes.

“No debería haber un solo caso, sin embargo considerando la población total de 1.3 millones de habitantes, siete a 12 casos por mes de personas con sobredosis es un número bajo. Aunque aquí en la ciudad también atienden estos casos URGE, Rescate Municipal y la Policía Municipal”, precisó Ávila.

Al igual que lo manifiesta María Elena Ramos, directora del grupo Compañeros, la falta de tiras para detectar el uso del fentanilo ilegal, combinado o puro, impide determinar con exactitud si el opioide sintético ya circula en la ciudad, en qué puntos se comercializa y quiénes son los principales usuarios.

“Nosotros no hacemos estudios ni testeos, como paramédicos no intervenimos en eso, no nos compete y los muchachos tienen que salir a atender a más pacientes. Al mes la Cruz Roja presta entre 900 a 950 servicios de ambulancia”, dijo Ávila, quien expuso que el consumo de fentanilo y las sobredosis es una realidad no documentada.