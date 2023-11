Limitadas, acciones contra sismos aquí

Ciudad Juárez.- A ocho años de que el fenómeno de “sismo” se integró al Atlas de Riesgos Naturales que padece Ciudad Juárez, autoridades de Protección Civil del Municipio se han limitado a realizar simulacros anuales como una forma de evitar víctimas fatales en caso de que un suceso de gran magnitud azote a la frontera.

“Un sismo no se puede prevenir a comparación de una lluvia porque son movimientos de placas tectónicas. Nos está faltando trabajar, no porque no queramos, pero es porque no se tiene la cultura de protección, sobre todo en nuestros hogares que debemos realizar simulacros”, dijo Briones.

Sin embargo, el Atlas, documento elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), menciona que se deben establecer acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger y salvaguardar a la población, pero también elaborar planes de manejo específicos para las colonias que presentan niveles de riesgo, de acuerdo con el tipo y grado de riesgo que tienen, así como incorporar, organizar y coordinar la intervención de las dependencias y organismos públicos, privados y sociales participantes en situaciones de emergencia de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.

Aunque años atrás Ciudad Juárez no se consideraba una zona sísmica, fue a través de investigaciones, analizadas en el Atlas, que arrojaron que existe un riesgo geológico. Pese a esto, todavía no se cuenta con una alarma o equipo especializado que alerte de un sismo, aun cuando el informe oficial menciona que se debe establecer un programa permanente de monitoreo en las zonas de alto riesgo identificadas en este plan.

“Es una cuestión que se tendrá que ver. Va a llegar un momento en que debemos de tener en mente como ciudadanos de que sí se puede dar una situación así y lo mejor de todo es la prevención. Yo prefiero prevenir y ser exagerado en hacer simulacros hasta en mi casa”, argumentó Briones.

Dentro del plan, se retoma el capítulo III Medio natural de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el que se documenta que la Sierra de Juárez merece mayor atención en cuanto a procesos de construcción, y de manera particular, la responsabilidad que habrá que asumir para llevar asentamientos a esta zona.

Ante esta situación, Óscar Dena, geólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mencionó que lo que se describió antes del 2016 en cuanto a la estructura de un edificio o casa es que no están hechos para recibir una magnitud más elevada.

“Hay muchos investigadores norteamericanos que dicen que posiblemente por la explotación petrolera se estén dando con más frecuencia los sismos. Los que hemos vivido es difícil que escalen hasta siete, si sucede sería por la Falla de la Montaña Franklin cuando se reactive”, dijo Dena.

Destaca que Protección Civil deberá prestar más atención, sobre todo, en las “viviendas verticales”, que son todas aquellas edificaciones que miden más de cinco metros de altura.

“Aunque también hay casas que están hechas de adobe y otras edificaciones que inclusive se están fracturando, pero sí sería complicado, aun así, determinar si la ciudad está lista para un sismo”, añadió Dena.

Problema desde el 2009

El sismo de 5.3 grados en la escala Ritcher, con epicentro en la población de Mentone, situada al oeste de Texas, dejó claro que como población se necesita una adecuación a un plan de contingencia, y por parte de las autoridades correspondientes más atención en las zonas de riesgo.

La actividad sísmica que se registró en 2009, además de un conteo de 164 sismos con magnitud máxima de 4.6 grados en la escala Ritcher, mostró la importancia de iniciar con un análisis que determinará las causas y consecuencias de una posible vulnerabilidad sísmica. Nuevamente en el 2011, una serie de eventos con magnitudes en la escala de Richter dentro del rango de 3.8 a 4.5, generaron preocupación por parte de las autoridades de Ciudad Juárez, debido al grado de afectación que representó para las comunidades agrícolas, ubicadas en la zona cercana a los epicentros.

Estos sucesos, entre otros que se presentaron en años anteriores y fueron mencionados en el Atlas, dan como resultado que sí hay un riesgo existente respecto a la población asentada en Rincones del Valle, Quintas del Valle, Privada Miraloma sector español, Hacienda La Cantera, y Rincones de Cartagena, Villas Solares, Hacienda Las Lajas, Paseo del Real, Bonanza Residencial, Rincones de Santa Fe, Canto de Catania, Urbi Quinta Montecarlo, Reserva el Valle y La Gran Manzana, todas ubicadas al oriente.