Limita entregas de alimentos

Ciudad Juárez— Como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesan y ante la falta de patrocinadores que les ayuden con víveres, el comedor El Buen Pastor ya no les proporciona comida todos los días a las personas necesitadas que viven en la colonia Loma Blanca y en otras del suroriente de la ciudad, y ahora solo les da durante tres días.

Mientras los recursos del comedor se redujeron, se incrementó la cantidad de personas, de 150 a 200, tanto niños como adultos, que acuden por una comida, pero ahora solo se les apoya los lunes, miércoles y viernes, porque no hay para darles más, dijo Adriana Venegas, coordinadora del lugar.

“Siempre les dábamos comida de lunes a viernes, procurábamos que los alimentos fueran suficientes porque hay gente que sólo este platillo comen durante todo el día, pero ahora no podemos atenderlos diariamente y les damos sólo tres días porque no tenemos el apoyo de patrocinadores y los que ayudan no pueden darnos mucho”, dijo Venegas.

“Desde que empezó la contingencia de salud por el Covid-19, y luego los despidos en los trabajos, o que cerraron negocios, sabíamos que iba a llegar más gente al comedor, pues en este sector de la ciudad vive gente muy humilde y no tienen otra opción que venir a este lugar, en donde no se les rechaza, a pesar de que es para niños”, explicó.

Asimismo, comentó que antes también proporcionaban almuerzo a los niños de preescolar, pero ahora que no acuden a la escuela no pueden darles porque no tienen los alimentos necesarios.

Incluso, dijo Adriana, en ocasiones se les ayudaba a algunas personas con una despensa pequeña, pero que les servía de mucho para ellos y su familia, pero ahora ya no podemos seguir con esa ayuda.

La coordinadora de El Buen Pastor dijo que desde que empezó la contingencia de salud han tenido que hacer cambios en la forma de ayudar a la gente de la zona suroriente de la ciudad y en lugar de que entraran al comedor, les entregaban el platillo en el exterior, para evitar aglomeraciones.

Comentó que recientemente decidieron darles la comida en el interior del comedor a 40 personas, cumpliendo con todos los cuidados para evitar contagios del Covid-19, tratando de que ellos estén bien, por lo que se les ubica separados, se les proporciona gel antibacterial y se limpian los zapatos antes de entrar.

“Además de esto”, dijo, “en apoyo a las personas enfermas de diabetes, de hipertensión o de alguna otra enfermedad, les llevamos los platillos a su casa, son varios casos de estos a los que se les entrega la comida en su domicilio para evitar que salgan y tengan más problemas de salud.

Sin embargo, indicó, con estas acciones suben también los gastos, tanto en productos desechables en los que se sirve la comida, como en la gasolina por el reparto de los platillos a domicilio.

Venegas dijo que en el comedor están necesitando de todo, artículos de limpieza, medicamentos, cubrebocas, gel antibacterial y alcohol, pero también productos básicos como frutas y verduras, todo tipo de abarrotes, carnes frías, pollo y platos desechables, además de lo que la gente pueda donar, con el fin de seguir ayudando a las familias de la colonia Loma Blanca y otras del suroriente de la ciudad.

Dijo que los interesados en ayudar para el funcionamiento del comedor pueden llevar los alimentos ahí, en la calle Fundación Wesley número 49, colonia Ampliación Loma Blanca, o bien llamarle por teléfono al 656-497-0520 para pedir la información que necesiten; de igual forma, quienes lo deseen pueden depositar a la cuenta del comedor 5204-1655-1887-1193 de Banamex.