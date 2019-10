‘Liebres’ donan sangre

Iván nunca había donado sangre, sencillamente porque no se había presentado la oportunidad o la necesidad de hacerlo; sin embargo, cuando se enteró de que una brigada del Sector Salud acudiría al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) a colectar este tejido, no lo dudó y se apuntó en la lista para ser uno de los donadores como otros de sus compañeros estudiantes.

Así, alrededor de las 10:00 de la mañana Iván ya estaba recostado sobre una camilla, mientras la enfermera procedía a colocarle la aguja para extraerle lo que llaman “una pinta de sangre”, o una unidad, a fin de colaborar con esta colecta llevada a cabo por el Banco Regional de Sangre de la Secretaría de Salud.

“La respuesta de los estudiantes del Tec es muy buena, son muchos los que están esperando para donar sangre, incluso algunos maestros, por lo que creo que sí tendremos una cantidad considerable de unidades en esta colecta”, dijo Gabriela Corral, coordinadora de la misma.

La coordinadora dio a conocer más tarde que recabaron 70 unidades de sangre, lo que se considera una cantidad exitosa, pues ya pasando de 50 es una buena cifra, misma que fue superada gracias a los estudiantes del ITCJ.

Desde que se avisó de la campaña de donación de sangre decenas de estudiantes y algunos maestros se unieron a la lista de donadores, a quienes antes de extraerles el tejido, les hicieron un examen médico, les tomaron una muestra de hemoglobina para verificar que no tuvieran anemia y luego procedieron a sacar la sangre.





Esperan que más alumnos participen en la campaña

Además de esto, se verifica que no tengan perforaciones o tatuajes recientes, que no hayan padecido hepatitis y que no estén consumiendo antibióticos, explicó Gabriela Corral.

Cualquier persona que tengan entre los 18 y 65 años de edad y cumpla con estos requisitos, puede ser donador de sangre y en 48 horas recupera el tejido donado, además de que no le causa ningún problema de salud, comentó la entrevistada.

“Así como lo hicieron este martes los estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, en noviembre se espera que lo hagan los alumnos de otras instituciones de educación superior, ya que durante ese mes se efectúan campañas de donación de sangre en las universidades, en donde afortunadamente siempre hemos tenido buena respuesta”, dijo Corral.

“Queremos tener la mayor cantidad de sangre posible y contar con la suficiente en los meses que se consideran críticos, como diciembre y enero, que es cuando aumenta la demanda por los accidentes que se registran durante la temporada”, explicó.

Cada año necesitamos tener un abasto de 12 mil unidades para satisfacer la demanda de sangre que se requiere en la ciudad, indicó.

“Con cada donación se salvan tres vidas, ya que el tejido se divide en los glóbulos rojos, en plaquetas y plasma, por eso las campañas de donación son permanentes”, expresó.

La representante del Banco Regional de Sangre exhortó a la comunidad juarense a unirse y también donar, lo cual pueden hacer en esta institución previa cita al teléfono 620-57-27; se encuentra ubicada en calle Sierra de Juárez y Manuel Clouthier, en la colonia La Cuesta. (Luis Carlos Cano C.)