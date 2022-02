Lidera Chihuahua en denuncias en el país

Ciudad Juárez— Chihuahua es el estado con más llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer en todo México: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2021 56 mil 772 mujeres chihuahuenses pidieron la ayuda de las autoridades, lo que representó el 20 por ciento de las 291 mil 331 llamadas recibidas a nivel nacional.

De enero a diciembre, en promedio 155.4 mujeres chihuahuenses llamaron diariamente a los números de Emergencia para pedir ayuda, seguidas de 136.8 en la Ciudad de México y 47.3 en el Estado de México.

Chihuahua obtuvo la tasa más alta del país, con 2 mil 930.4 llamadas por cada 100 mil habitantes, muy por encima de la tasa nacional, que fue de 442.5 llamadas.

Del total de las llamadas en México, 9 mil 505 fueron por acoso u hostigamiento sexual, de las que mil 161 se realizaron en Chihuahua, seguidas de mil 26 en la Ciudad de México y 920 en Guanajuato; 6 mil 169 más llamadas en el país fueron por incidentes de abuso sexual, 773 de ellas en Nuevo León, 692 por mujeres chihuahuenses y 674 en la Ciudad de México.

Otras 3 mil 585 mujeres llamaron a los números de Emergencia por incidentes de violación, 589 de ellas en la Ciudad de México, 327 en el Estado de México, 308 en Nuevo León y 296 en Chihuahua.

En 2021, 8 mil 808 mujeres chihuahuenses más llamaron a la Policía para reportar casos de violencia de pareja, 28 mil 001 más pidieron ayuda por incidentes de violencia familiar.

En Ciudad Juárez, la Mesa de Seguridad y de Justicia alertó por el alto número de denuncias por violencia sexual, ya que durante todo el año pasado un total de mil 327 mujeres denunció ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) haber sido víctimas de violencia sexual, en promedio 3.63 diariamente.

Las autoridades investigadoras también recibieron 6 mil 888 denuncias por violencia familiar de enero a diciembre de 2021, lo que significa que, en promedio, 19 mujeres acudieron diariamente ante la FEM para denunciar la agresión que vivían dentro de sus hogares.

Y mientras que el año pasado fueron asesinadas 172 mujeres en Ciudad Juárez, hasta la tarde de ayer sumaban 13 víctimas mortales más durante los 37 días que habían transcurrido de 2022.

Buscan empoderarlas

Sin Violencia A.C. es un refugio que trabaja en esta frontera en empoderar a las mujeres en situación vulnerable mediante un modelo de atención integral con perspectiva de género, para prevenir y erradicar la violencia.

De acuerdo con ONU Mujeres, el 80 por ciento de los casos que se atienden Sin Violencia A.C. es por violencia doméstica o de pareja. Generalmente, sus esposos o novios las amenazan de muerte y las violentan físicamente, e incluso hay casos donde la violencia familiar se da de hijos varones a las madres, quienes las despojan de sus bienes y llegan a violentarlas.

A finales de 2021, la asociación apoyó el caso de una mujer adulta que fue abusada sexualmente por su yerno dentro del hogar de su hija, además de víctimas de trata de mujeres que fueron explotadas sexual o laboralmente y quienes no contaban con ninguna red de apoyo.

A prevenir y eliminar el feminicidio

La Organización de las Naciones Unidas trabaja en Ciudad Juárez a través de ONU Mujeres como parte de la Iniciativa Spotlight, un programa puesto en marcha en conjunto con la Unión Europea y el Gobierno de México para prevenir y eliminar el feminicidio.

Durante el último trimestre del año, benefició a 101 mujeres de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, en Chihuahua; Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero, por medio del Programa de Transferencias Directas a Mujeres Egresadas de Refugios, con apoyo de OXFAM México. El fin fue apoyarlas a reconstruir su proyecto de vida reduciendo su exposición a riesgos de violencia.

Ciudad Juárez y Chihuahua se encuentran entre los municipios prioritarios para la Iniciativa Spotlight debido a las condiciones de violencia feminicida que afectan a las mujeres y las niñas.

“Las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo pueden revertirse cuando las mujeres tienen acceso a los medios y a los recursos para construir y decidir el rumbo de sus propias vidas y de las de sus familias, por lo que estas acciones y programas cobran especial relevancia para lograr la autonomía y agencia de las mujeres sobrevivientes de violencia”, señaló Nayeli Sánchez, coordinadora de Spotlight en ONU Mujeres México.

En la pandemia llegaron más mujeres a pedir apoyo a Sin Violencia A.C., por lo que incrementaron un 22 por ciento las atenciones.

“Se tiene una casa de emergencia, tuvimos que hacer algunos rescates en fines de semana y en las noches junto a la Policía municipal. El aumento pasó porque poco a poco se quedaron más incomunicadas por las medidas de encierro, la violencia estaba ahí, estaba presente desde antes de Covid-19, pero tenían antes más voces o contactos para contar lo que les pasaba o para ser más resilientes, pero al estar incomunicadas la violencia se agudizó”, narró su directora, Elia Orrantia, a ONU Mujeres.

“Yo me acabo de divorciar, sufría violencia por parte de mi pareja, duré cinco años con él, también violentaba a mis 5 hijos de 12, 7, 10, 4 y 2 años. Desde el noviazgo, que duró seis meses, ya había señales de violencia, me prohibía hablar con mi familia, no me dejaba tener redes sociales ni salir sola a la tienda, yo pensé que lo hacía porque me quería, pero después de que nos casamos la violencia aumentó, y además no me dejaba trabajar. Llegué al refugio después de demandarlo por el intento de abuso sexual hacia mi hija mayor”, relató Luz.

Ella no contó con el apoyo de su familia en el momento del divorcio, pero sí fue apoyada por Sin Violencia y la iniciativa Spotlight para salir adelante con sus hijos.

Además de ayudarla con su plan de vida, con el apoyo económico comenzó un pequeño negocio de cosméticos, y también vende tamales y avena.